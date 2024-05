Harry Potter de volta aos cinemas! Veja como garantir seu ingresso

Em comemoração aos 20 anos de estreia do filme “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, os cinemas brasileiros voltam a exibir o clássico no dia 4 de junho. Contudo, a pré-venda de ingressos será realizada na terça-feira (28).

O retorno do filme às telas oferece a oportunidade aos fãs de assistirem a produção pela primeira vez nos cinemas. Em síntese, a terceira edição da adaptação da série de livros escritos por J.K Rowling mostra o terceiro ano do bruxo na escola de bruxaria Hogwarts. Em Cachoeiro de Itapemirim, haverá exibição nos dois cinemas.

Assista ao trailer oficial de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban:

Sinopse

No filme, Harry Potter está prestes a começar o terceiro ano em Hogwarts quando o assassino Sirius Black, um aliado de Voldemort, foge da prisão de Azkaban. Apesar da incansável vigilância na escola, Harry sabe que, cedo ou tarde, Black virá ao seu encontro.

“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” rendeu mais de US$795 milhões em bilheteria global, e é o segundo melhor filme da franquia, de acordo com a crítica. A produção acumula 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Só perde para “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2” (2011), que marca 96% no tomatômetro da plataforma.

Além do trio de atores principais da saga, formado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o filme ainda é estrelado por Gary Oldman, Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith e muitos outros grandes nomes. A direção é do visionário Alfonso Cuarón.

Pré-venda

A pré-venda dos ingressos será a partir desta terça-feira, 28 de maio, diretamente nas bilheterias do Cine Ritz Perim Center e Cine Unimed.

Entretanto, o filme será exibido exclusivamente no dia 4 de junho. No Cine Ritz Perim Center as exibições serão na sala 02, no modo dublado, em três horários: 15h30; 18h15; e 21h.

Já no Cine Unimed, as exibições serão na sala 02, às 15h30, 18h15 e 21h. Além disso, haverá uma exibição na sala 04, às 20h30, no formato legendado.