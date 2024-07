Meu Malvado Favorito 4 estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja programação

A espera acabou! O quarto filme da franquia “Meu Malvado Favorito” finalmente chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (4). Em Cachoeiro, o filme será exibido nas salas do Cine Unimed e Cine Ritz Perim Center, em 3D.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta, que virou agente da Liga Antivilões, retorna para mais uma aventura em Meu Malvado Favorito 4. Agora, Gru (Leandro Hassum), Lucy (Maria Clara Gueiros), Margo (Bruna Laynes), Edith (Ana Elena Bittencourt) e Agnes (Pamella Rodrigues) dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai.

Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal (Jorge Lucas) que acaba de fugir da prisão e agora ameaça a segurança de todos, forçando sua namorada mulher-fatal Valentina (Angélica Borges) e a família a fugir do perigo. Em outra cidade, as meninas tentam se adaptar ao novo colégio e Valentina incentiva Gru a tentar viver uma vida mais simples, longe das aventuras perigosas que fez durante quase toda a vida. Neste meio tempo, eles também conhecem Poppy (Lorena Queiroz), uma surpreendente aspirante à vilã e os minions dão o toque que faltava para essa nova fase.

Veja o trailler de Meu Malvado Favorito 4:

Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro:

Cine Unimed

Sala 01

Divertida Mente 2 2D

Todos os Dias – 17h30 – dublado

Sala 02

Divertida Mente 2 3D

Sábado e Domingo – 14h – dublado

Promoção: Todos pagam meia

Todos os Dias – 16h20 / 18h40 / 21h – dublado

Sala 03

Meu Malvado Favorito 4 3D

Sábado e Domingo – 14h40 – dublado

Promoção: Todos pagam meia

Todos os Dias – 17h / 19h15 / 21h15 – dublado

Sala 04

Meu Malvado Favorito 4 2D

Todos os Dias – 18h dublado

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Todos os Dias – 20h15 dublado

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Tô de Graça 2D

Todos os Dias – 21h15 dublado

Preço promocional – R$ 15,00

Sala 02

Meu Malvado Favorito 4 3D

Sábado e Domingo – 14h dublado

Promoção: Todos pagam meia

Todos os Dias – 16h20 / 18h40 / 21h dublado

Sala 03

Divertida Mente 2 2D

Sábado e Domingo – 14h40 – dublado

Promoção: Todos pagam meia

Todos os Dias – 17h / 19h10 – dublado

Um Lugar Silencioso – Dia Um 2D

Todos os Dias – 21h15 dublado

Preço promocional – R$ 15,00