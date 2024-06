Nova chance: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban terá sessões extra

Após o sucesso absoluto das reexibições de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” no Brasil, realizadas no último dia 4, a Warner Bros resolveu presentear os fãs da produção novamente. Sendo assim, uma nova chance de assistir ao longa nos cinemas, em comemoração aos seus 20 anos de lançamento, foi anunciada pelo estúdio.

EXTRA EXTRA, potterheads! 🧙‍♂️✨Boas notícias para todos os bruxos e bruxas! Vocês pediram e nós ouvimos: teremos novas sessões de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban no sábado, 29/06. A pré-venda começa no dia 21! ✨🎟️ Não perca a chance de reviver a magia nos cinemas! pic.twitter.com/UlpcvPRBYV — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) June 11, 2024

Portanto, as sessões extras de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” acontecem em 29 de junho. Contudo, a exibição será em salas de cinema selecionadas por todo o Brasil. A saber, a pré-venda de ingressos será realizada a partir do dia 21 deste mês, por meio do nosso site ou app.

No filme, Harry Potter está prestes a começar o terceiro ano em Hogwarts quando o assassino Sirius Black, um aliado de Voldemort, foge da prisão de Azkaban. Apesar da incansável vigilância na escola, Harry sabe que, cedo ou tarde, Black virá ao seu encontro.

“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” rendeu mais de US$ 795 milhões em bilheteria global. Logo, é o segundo melhor filme da franquia, de acordo com a crítica. A produção acumula 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Perde, apenas, para “Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2” (2011), que marca 96% no tomatômetro da plataforma.

Além do trio de atores principais da saga, formado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o filme ainda é estrelado por Gary Oldman, Michael Gambon, Alan Rickman e Maggie Smith. E também por muitos outros grandes nomes, dirigidos pelo visionário Alfonso Cuarón.

Fonte: Ingresso.com