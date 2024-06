Novo filme de Sérgio Mallandro chega aos cinemas de Cachoeiro

Os dias de Sérgio Mallandro longe dos cinemas acabaram. O humorista, bastante famoso nos anos 1990 por bordões como “glu-glu” e “yeah, yeah” e que já esteve em filmes como Lua de Cristal e O Trapalhão na Arca de Noé, está de volta para uma aventura só sua – e com uma premissa bastante curiosa que mistura realidade e ficção de um jeito um tanto caótico.

Mallandro, O Errado que Deu Certo é uma comédia com uma história um tanto quanto absurda e cheia de reviravoltas em que Sérgio Mallandro interpreta uma versão e caricata de si mesmo.

A história de Mallandro, O Errado que Deu Certo

Dirigido por Marco Antonio Carvalho (Tudo Por um Popstar 2) e distribuído pela Downtown Filmes, o título segue os passos do comediante após ele ser eliminado de um reality show e se ver afundado em dívidas, sem o sucesso de antigamente. Reduzido a uma mera piada antiga, Mallandro precisa dar um jeito de dar a volta por cima.

Determinado a ganhar dinheiro, ele começa a trabalhar como motorista de aplicativo e voltar a fazer suas clássicas pegadinhas, aprontando para isso situações no mínimo controversas como fingir que irá detonar uma bomba em um ônibus com passageiros e tomar um choque ao vivo na televisão.

Durante essa última “piada”, feita no palco de um novo programa de auditório, Mallandro acaba morrendo e indo parar no céu, onde encontra ninguém menos do que Xuxa, a Rainha dos Baixinhos. A apresentadora permite então que o comediante volte à vida, mas de um jeito diferente, de forma que não consiga mais falar seus bordões ou fazer comédia como antigamente — e é a partir dessa nova realidade que o protagonista precisa encontrar seu novo caminho.

Realizado pela produtora Melodrama com coprodução do Telecine e RioFilme, o título teve seu trailer oficial divulgado nesta terça-feira (13), em um timing péssimo, considerando as manchetes do país no dia anterior. Na data, um ônibus de fato havia sido sequestrado no Rio de Janeiro, tornando a “piada” do trailer, ainda que propositalmente absurda, um tanto incômoda.

