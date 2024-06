Alegre realiza a tradicional Festa de Santo Antônio do Caxambu do Horizonte

No próximo sábado (15), Alegre será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: a tradicional Festa de Santo Antônio do Caxambu do Horizonte. Com o tema “Seguimos Celebrando Nossa Fé”, o evento é financiado pelo Funcultura, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo.

Há várias décadas, a família Caxambu do Horizonte organiza a celebração, que se tornou um marco cultural e religioso na região. O evento reúne fé, alegria e a nossa rica cultura popular.

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí: Veja como comprar os ingressos com 50% de desconto

Além disso, a festa deste ano promete ser um grande evento. Começará a partir das 17h, no espaço Zepellim, localizado na BR-482, altura do km 2, em direção a Alegre x Rive. Com um ambiente acolhedor e preparado para receber os participantes, a programação está repleta de atrações.

Aliás, a celebração contará com apresentações de diversos grupos culturais que trarão o melhor da nossa cultura e sobretudo, muitas alegrias. Sendo assim, esses grupos são conhecidos por preservar e divulgar a cultura popular, o nosso patrimônio imaterial, garantindo que as novas gerações conheçam e valorizem suas raízes.

Portanto, a Festa de Santo Antônio do Caxambu do Horizonte não é apenas um evento religioso. Mas, também uma oportunidade de confraternização e fortalecimento dos laços comunitários.