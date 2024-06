Festival Cine.Ema com inscrições abertas para filmes até 10 de julho

O Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – recebe até 10 de julho inscrições de filmes para compor a programação da sua 10ª edição. As inscrições devem ser feitas pelo site do Festival: www.cineema.com.br.

Podem se inscrever filmes curtas-metragens com duração de até 21 minutos, realizados a partir de 2022 e de qualquer formato ou gênero – como ficção, animação, documentário, videoarte, experimental, entre outros – desde que dialoguem com a proposta do festival e abordem questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade.

Por meio da cultura, o Cine.Ema sensibiliza crianças, jovens e adultos para a questão ambiental, além de despertar nessas pessoas o olhar cinematográfico numa região que, muitas vezes, carece de acesso a essa arte. Para isso, promove iniciativas de educação ambiental, por meio de mostras de cinema, oficinas de foto, vídeo e texto, concursos de criatividade, bate-papos, entre outras atividades.

O 10º Festival Cine.Ema conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e da Unimed Sul Capixaba, além do apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Seleção do Festival Cine.Ema

A seleção dos filmes será realizada por uma curadoria técnica composta por profissionais da área do audiovisual. Os filmes serão avaliados com base em critérios como originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais e de sustentabilidade. As propostas que não cumprirem os requisitos previstos no regulamento serão desclassificadas.

A curadoria fica ainda responsável por direcionar os filmes para as mostras existentes no Festival: a 10ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Ema e a 7ª Mostra Nacional Competitiva de Curtas-Metragens Cine.Eminha – voltada para o público infantil, principalmente, para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos, estudantes do Ensino Fundamental, além de professores e profissionais da rede de ensino.

Premiações

Os filmes selecionados serão avaliados por júris técnicos e populares. Na Mostra Competitiva Cine.Ema, a premiação incluirá categorias como Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Fotografia, além de um prêmio pelo voto popular (aberto e online para todo o Brasil).

Já na Mostra Cine.Eminha, a premiação será para o filme mais votado pelo voto popular. Confira as premiações disponíveis:

Prêmio Cine.Ema de melhor filme : R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Prêmio Cine.Ema de melhor montagem : R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Prêmio Cine.Ema de melhor fotografia : R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Prêmio Cine.Ema de filme vencedor pelo voto popular : R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Prêmio Cine.Eminha de filme vencedor pelo voto popular: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)