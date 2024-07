🍓Festa do Morango terá shows e torta gigante em Pedra Azul; veja programação

Com uma estrutura renovada, o Centro de Eventos Morang√£o, em Pedra Azul, Domingos Martins, j√° est√° sendo preparado para receber mais uma edi√ß√£o da¬†Festa¬†do¬†Morango. O tradicional evento, que este ano ser√° realizado entre os dias 02 e 04 de agosto, ter√° atra√ß√Ķes culturais, gastron√īmicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade.

Além de shows ao vivo, haverá feiras de artesanato e, eleição da rainha e princesas da festa e, é claro, a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.

Durante os tr√™s dias do evento, os destaques ser√£o as duas tortas gigantes, sendo uma fatiada no s√°bado (02) e a outra cortada diante do p√ļblico no domingo (04). Al√©m disso, ao longo da Festa do Morango, milhares de tortas em diversos tamanhos e tamb√©m fatias estar√£o dispon√≠veis para venda ao p√ļblico.

Foto: Reprodução redes sociais

Atra√ß√Ķes

E para come√ßar a¬†festa¬†no primeiro dia de evento, sexta-feira (02), os port√Ķes abrem √†s 18h, com o musical ‚ÄėNoi Siamo La Storia‚Äô. O destaque da noite √© para o desfile para elei√ß√£o da Rainha e Princesas da 34¬™¬†Festa¬†do¬†Morango. Em seguida, haver√° show do grupo Os Carreteiros.

J√° no s√°bado (03), a¬†festa¬†come√ßa cedo, √†s 10h, com um almo√ßo t√≠pico e uma s√©rie de apresenta√ß√Ķes culturais ao longo do dia. √Ä noite, os shows s√£o com o grupo Triad Rock‚Äôn‚ÄôBlues e a atra√ß√£o principal, que √© a cantora Luiza Andrade. Entre seus sucessos, n√£o faltar√£o: ‚ÄúSeu Assunto Preferido‚ÄĚ e ‚ÄúVira o Jogo‚ÄĚ. A Banda Evidance fecha a programa√ß√£o do s√°bado.

No domingo (04), a Festa do Morango continua com moda de viola apresentada por Marcos Brusco, seguido pelo Gruppo Folcloristico Granello Giallo e pela Banda Brasitalia. O evento será encerrado com o show de Priscila Ribeiro e, é claro, o tão aguardado momento da corte da torta gigante.

Mais informa√ß√Ķes pelo Instagram @festadomorango_es

Programação Festa do Morango

Sexta-feira (02/08)

18h ‚Äď Abertura dos port√Ķes

19h ‚Äď Musical Noi Siamo La Storia

21h ‚Äď Desfile para elei√ß√£o da Rainha e Princesas da 34¬į Festa do Morango

23h ‚Äď Show com Os Carreteiros

2h ‚Äď Fechamento dos port√Ķes e encerramento da bilheteria

S√°bado (03/08)

10h ‚Äď Abertura dos port√Ķes

11h ‚Äď Almo√ßo t√≠pico

11h30 ‚Äď Show com Banda Brasitalia

13h30 ‚Äď Apresenta√ß√£o do Grupo Folklor√≠stico Infantil de Dan√ßas Italianas Picollo Benevente

14h ‚Äď Corte da torta gigante

15h ‚Äď Show com Andre Violette

17h ‚Äď Pausa t√©cnica

19h ‚Äď Reabertura dos port√Ķes

20h ‚Äď Show com TRIAD Rock‚Äôn‚ÄôBlues

22h ‚Äď Show com Luiza Andrade

00h ‚Äď Show com Banda Evidance

02h ‚Äď Fechamento dos port√Ķes e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h ‚Äď Missa

09h ‚Äď Abertura dos port√Ķes

10h ‚Äď Moda de viola com Marcos Brusco

11h ‚Äď Almo√ßo t√≠pico

11h30 ‚Äď Apresenta√ß√£o do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h ‚Äď Show com Banda Brasitalia

13h30 ‚Äď Apresenta√ß√£o do grupo de dan√ßas Di Ballo Fiori

14h ‚Äď Corte da torta gigante

14h30 ‚Äď Apresenta√ß√£o do grupo de dan√ßas Pietra Azurra

15h30 ‚Äď Show com Priscila Ribeiro

19h ‚Äď Encerramento da festa