👑Conheça as 24 finalistas do Miss Universo Espírito Santo 2024

Desde a década de 50 o tradicional concurso Miss Espírito Santo acontece no estado e anualmente leva uma representante capixaba para o Miss Brasil. A primeira mulher eleita Miss Espirito Santo, em 1955, foi Joselina Cypriano, atualmente com 87 anos, representou a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Neste ano vinte e quatro candidatas disputam o t√≠tulo, representando cidades de norte a sul do Esp√≠rito Santo. As representantes s√£o das cidades de: Vit√≥ria, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Pi√ļma, Marata√≠zes, Guarapari, I√ļna, Ibatiba, Afonso Cl√°udio, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Rio Bananal, Jaguar√©, Linhares, Serra, Anchieta, Vila Velha, Cariacica, Ibitirama, Mimoso do Sul, Alegre, Colatina e Sooretama.

Foto: Divulgação

Grande final

A noite de gala que ir√° eleger a Miss Espirito Santo 2024 ser√° no dia 20 de julho a partir das 19h.

O local escolhido pelo coordenador estadual foi o Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao aeroporto de Vitória.

‚ÄúQueremos proporcionar um grande espet√°culo neste ano, por isso escolhemos o Espa√ßo Patrick Ribeiro pela facilidade, conforto e estrutura‚ÄĚ, comenta Charles Souza, diretor do Miss ES.

‚ÄúO espa√ßo conta com estacionamento para as caravanas municipais, √°rea VIP gourmet e um camarim confort√°vel para as finalistas, al√©m de uma estrutura elegante que combina com o prop√≥sito do concurso‚ÄĚ, completa o coordenador.

Miss Espírito Santo

O Miss Espírito Santo acontece anualmente no estado e tem a missão de escolher a mulher que irá representar o estado no Miss Brasil, onde a vencedora vai direto para o palco internacional do Miss Universe.

O concurso é aberto para mulheres maiores de 18 anos e os critérios de avaliação são: comunicação, beleza, desenvoltura, simpatia e comportamento. Para que o corpo de jurados tenha todas as ferramentas para escolher a melhor representante capixaba, as finalistas participarão de atividades oficiais de fevereiro a julho. Sendo que o encerramento do confinamento será no hotel Transamerica Fit, na Reta da Penha. Ao todo são 5 dias encerrando com o evento de gala que promete ser um super espetáculo.

As atividades de pré-confinamento e o confinamento completo são registrados em episódios no formato Reality Show. Eles são exibidos no canal Vida de Miss no YouTube.

E todas as atividades das finalistas podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial @missuniverseespiritosanto.

Durante o processo finalistas de cada munic√≠pio participam de experi√™ncias inesquec√≠veis. Tamb√©m fazem treinamento de passarela, orat√≥ria, postura, prop√≥sito e estudam bastante sobre a hist√≥ria, cultura e beleza do Espirito Santo. Al√©m disso, defendem o 5¬į ODS das metas da Organiza√ß√£o das Na√ß√Ķes Unidas, que trata do combate √† desigualdade de g√™nero, colaborando com a agenda 2030 da ONU.

A grande final √© composta por desfile de biqu√≠ni, casual, gala e prova de orat√≥ria, al√©m de apresenta√ß√Ķes art√≠sticas e culturais que valorizam as cidades das finalistas.

Inscri√ß√Ķes para o Miss Esp√≠rito Santo 2025

As interessadas dever√£o procurar as coordena√ß√Ķes municipais para participar dos concursos ou seletivas de suas cidades.

Os contatos das coordena√ß√Ķes municipais est√£o dispon√≠veis no site oficial do Miss Esp√≠rito Santo (www.missespiritosanto.com.br). Os munic√≠pios j√° est√£o se organizando para realizar as seletivas para 2025 e as interessadas devem ficar atentas.

Coordenação Municipal

√Č poss√≠vel levar uma etapa municipal do Miss Esp√≠rito Santo para sua cidade e garantir uma vaga anualmente no concurso estadual. Para isso, basta entrar em contato com a equipe do concurso pelo site www.missespiritosanto.com.br. Ou ainda pelo WhatsApp: (27) 99927-1290.