12ª Festa do Carro de Boi de Iúna ocorre nesse fim de semana

A tradicional festa reúne cultura e diversão em uma programação variada no Parque de Exposição da cidade. Levando assim, a cada edição milhares de pessoas a conferirem shows musicais, apresentações de rodeio, desfile de carros de bois e sorteio beneficente.

A 12ª edição da Festa do Carro de Boi em Iúna começa nesta sexta-feira (7) e vai até domingo (9). A festa é uma realização da Associação Amigos do Carro de Boi (ASSCAB), em parceria com a Prefeitura e diversos outros parceiros. O evento irá contar com seis atrações musicais, rodeio e o tradicional desfile pelas ruas da cidade.

Foto: Divulgação | PMI

Confira a programação da Festa do Carro de Boi

Na sexta, dia 7, a festa terá início às 20h30, seguido do rodeio em touros às 21h, show com Musical Prateado às 23h. Já a Banda Lex Luthor sobe no palco às 1h. A entrada é franca.

Assim, já no sábado (8) acontece o desfile com os carros de boi pelas ruas da cidade. O início é às 14h, com saída do Parque de Exposições “Cassiano Júnior”, chegada prevista para às 16h. Às 17h terá uma homenagem para os carreiros. Em seguida, rodeio em touros às 21h, show com Luiza Andrade às 23h e show com Antony e Gabriel às 1h. Entrada sugerida com 1kg de alimento não perecível.

No último dia, domingo (9), terá show com Justino Leandro às 12h. Além disso, sorteio beneficente em Prol do Lar dos Velinhos do Caparaó às 14h, final do rodeio em touros às 17h, show com Cristian Greik às 18h30 e encerramento às 20h. A entrada também é franca.

Foto: Divulgação | PMI

Bem como, o evento conta com a presença confirmada dos juízes de rodeio Maria Machado, Junior Machado e Alessandro Moralis. Também estarão presentes os salva-vidas (bullfighter) Rafael e Marllon, os locutores Silvio Cândido e Oto Koch e o comentarista Ueder Antônio.

Conheça os competidores do rodeio

Além disso, competidores de diversos estados do Brasil irão se apresentar na 12ª edição da Festa do Carro de Boi em Iúna. Confira quem são: Alessandro Maia da Silva (Cambuci – RJ), Alessandro Lima Junior (Casimiro de Abreu – RJ), Charles Batista Amorim (Pedro Canário – ES). Douglas Guehardt Figueiredo Bosser (Muniz Freire – ES); Edson de Jesus Santos (Jequié – BA); Henrique de Angelis Dalbem (Linhares – ES) também estarão presentes. Lucas André Pereira (Pedro Canário – ES);Lucas Fernandes Barbosa (Guaçuí – ES) e Natan Edgar Feliciano (Ponte Nova – ES) confirmaram presença. Phietro Spanhol (São Gabriel da Palha – ES), Robson Vasconcellos Silva (Campos dos Goytacazes – RJ), Sidnei dos Santos Sabino (Muniz Freire – ES). Sidnei Marcolano Figueiredo (Ibitirama – ES) e Wadson Luiz de Figueiredo (Alegria de Simonésia – MG).