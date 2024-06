Festa Portugália promete agitar o final de semana em Conceição

O município de Conceição do Castelo, irá realizar neste final de semana, entre os dias 7 e 9 de junho, a 5ª edição da Festa Portugália que celebra a imigração portuguesa e italiana. Então, o evento é realizado pela Associação da Festa Portugália (Afespor), e conta com a parceria da Prefeitura e de outros parceiros.

A festa irá acontecer na Praça da Matriz – “Osvaldo de Melo Rigo”, com uma diversificada programação, incluindo a escolha da Rainha e Princesas da Portugália 2024, Serenata, apresentação da maior linguiça de bacalhau da região e o sorteio de prêmios em dinheiro, no total de R$ 50 mil.

Leia também: Veja 8 lugares para conhecer em Guaçuí durante o Festival de Inverno

Bem como, a festa é rica por sua herança cultural portuguesa e italiana, a cidade promove a festa visando preservar e celebrar os aspectos culturais dessas duas comunidades.

Além disso, desde a sua criação em 2019, a Festa Portugália se tornou um marco no calendário de eventos de Conceição do Castelo, atraindo moradores e visitantes de diversas regiões. Igualmente, nesta 5ª edição, a festa promete uma experiência épica, com uma ênfase especial na gastronomia típica luso italianas, nos artistas locais e nas agroindústrias do município.

Além das apresentações culturais, a Festa Portugália contará com barracas de comidas típicas, onde os visitantes poderão saborear pratos autênticos das culinárias portuguesa e italiana. Nesse sentido, o final de semana será uma oportunidade única de apreciar os sabores tradicionais dessas duas culturas, preparados pelos produtores locais.

Acima de tudo, com uma programação diversificada, a Festa Portugália promete levar entretenimento, cultura e gastronomia de qualidade a todos os participantes, em mais um final de semana especial.

Confira a programação:

Sexta-feira: 7 de junho

19h – Abertura oficial da festa

Apresentação da Cia. Radici Cittá Di Torino, de Castelo

21h – Desfile e eleição da Rainha e Princesas Portugália 2024

23h – Show com Luciano Daré e Banda

Sábado: 8 de junho

19h30 – Serenata Portugália com Luciano Daré – Saída do Posto Parati até a Praça da Matriz

22h – Show com Toni Boni

Domingo: 9 de junho

9h – Passeio Ciclístico com o grupo Katamato

12h – Show com novos talentos mirins, de Conceição do Castelo

Apresentação da maior linguiça de bacalhau da região. Em seguida, o palpite da linguiça em metro e, logo após, degustação.

13h – Apresentação do Grupo de Dança Imperial Português de Conceição do Castelo

14h – Show com Pablo & Mateus

16h – Sorteio em dinheiro

1º Prêmio: R$ 20.000,00

2º Prêmio: R$ 30.000,00

17h – Encerramento

*Haverá sempre, todos os dias, a Vila Portugália, com comidas típicas Luso Italianas.

Foto: Divulgação | Festa Portugália