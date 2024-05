1º dia do Festival de Alegre agitou e emocionou o público

O Festival de Alegre 2024 começou nesta quinta-feira (30) e lotou o Parque de Exposições da cidade. O público já chegou em peso para o primeiro dia e pôde aproveitar grandes shows de artistas nacionais. A estimativa geral para a abertura do evento foi de 8.000 pessoas.

Leia também: Festival de Alegre: Veja a programação completa do Rock da Tarde

Na ordem de apresentações, a dupla capixaba Breno e Bernardo abriram a noite com sucessos do sertanejo. Logo em seguida, Samuel Rosa, que era o vocalista da banda Skank, levantou o público com músicas da banda que ficaram marcadas na memória.

O terceiro show da noite foi um dos mais aguardados. A dupla Jorge e Mateus emocionou o público com as canções que são trilha sonora de muitos casais. Jorge e Mateus já estiveram em outras edições do Festival e sempre são aclamados pela plateia. Logo depois, o cantor Ferrugem cantou muitos sucessos do pagode que estão no gosto do povo.

Para fechar o primeiro dia com chave de ouro, Dennis DJ agitou a plateia com hits do funk. Dennis já é conhecido por fazer o público virar a madrugada dançando e assim foi. Ele também já esteve em outras edições do Festival de Alegre e é outro nome que faz sucesso na programação.

Lembrando que hoje (31) e amanhã (01) o Festival de Alegre segue com shows de grandes artistas e ainda dá tempo de garantir seus ingressos. Nesta noite, sobem ao palco Henrique e Juliano, Simone Mendes, KVSH, Bell Marques e Glauco.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)