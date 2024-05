Festival de Alegre: Veja a programação completa do Rock da Tarde

Falta uma semana para o Festival de Alegre, que começa no dia 30 e vai até 1º de junho. E se tem Festival, o Rock da Tarde é mais que obrigatório para compor tanto a diversão quanto a tradição, que já dura três décadas.

Por isso, a Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), abriu as inscrição entre artistas da região e já selecionou a galera que vai garantir, com muita sonoridade, o aquecimento para as apresentações no Parque de Exposições. Serão dois palcos. No Palco Livre, que será montado na Rua Dr. Wanderley, se apresentam nove bandas, nos três dias de evento.

Já o Palco Eletrônico, que ficará na Praça do Pico da Bandeira, será comandado pelos Djs e suas variadas vertentes de estilo. As apresentações serão nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho com início às 14h e término às 19h30.

Segundo o Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SECUTE), Klaus Madeira Valadares, quatro mil pessoas estiveram presentes por dia na última edição do evento, em 2023, e a expectativa é de que nessa edição o número aumente.

“Esse ano, no palco principal do Rock da Tarde, teremos além do bom e velho rock’n’roll, um bom pagode e um reggae de qualidade. Nessa edição, a SECUTE entendeu a necessidade de abrir o palco para mais estilos musicais. O palco eletrônico, que é uma novidade nessa retomada do Rock da Tarde, virá com bons Djs, tocando o melhor do Eletrônico e remix.

Rock´n´roll de qualidade

Ainda segundo a SECUTE, o 3º Batalhão da Polícia Militar de Alegre deve realizar um esquema especial para a região durante os três dias de Festival, ampliando a quantidade de policiais nas ruas e, a exemplo do Carnaval 2024, quando nenhuma ocorrência foi registrada, o Rock da Tarde também contará com a atuação de profissionais da segurança privada.

O Rock da Tarde é uma promoção da Prefeitura Municipal de Alegre, com realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE), com o apoio da Rádio Litoral FM, Acesse, Padaria Doci Maria e União Solar.

Programação do Rock da Tarde 2024

Confira a programação e não se esqueça de acompanhar os canais oficiais de informação da Prefeitura de Alegre!

Quinta-feira (30)

Palco Livre: TANINOS BAND, BANDA VALENTIA e HELP ROCK

TANINOS BAND, BANDA VALENTIA e HELP ROCK Palco Eletrônico: DJ THIAGO MIX, JONAS BRAUM (DJ DA LITORAL), TEDSON SABINO, MANUX e KAMAL BEATS

Sexta-feira (31)

Palco Livre: BANDA CR5, BANDA PAPO CABEÇA e SUATE ROCK

BANDA CR5, BANDA PAPO CABEÇA e SUATE ROCK Palco Eletrônico: DJ THIAGO MIX, JONAS BRAUM (DJ DA LITORAL), MASSINI MUSIC, EMIR NETO e KAMAL BEATS

Sábado (1º de junho)

Palco Livre: BANDA TRAMANDA, JOT4C e LEONNES GOMES E BANDA

BANDA TRAMANDA, JOT4C e LEONNES GOMES E BANDA Palco Eletrônico: DJ THIAGO MIX, JONAS BRAUM (DJ DA LITORAL), CAMARGO DJ, MASSINI MUSIC, BRÔ e PARADOX

Fonte: Prefeitura de Alegre