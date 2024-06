Após 20 anos de encontro em estúdio, Casaca reúne primeira formação

A banda Casaca preparou um presente para todos os fãs da música capixaba. O grupo reuniu sua formação histórica! 20 anos depois do último encontro no estúdio, quando aquela formação gravou o álbum “Na Estrada”, de 2004, vai se se apresentar na despedida do Ilha Shows, em Vitória. O show neste sábado (15), a partir das 20h.

Os integrantes dessa primeira fase gravaram três álbuns juntos: “Na Casaca, No Tambor E Na Guitarra” (2000); o homônimo (2002), com produção do lendário guitarrista Paulo Rafael, baluarte da música e que ajudou a moldar o som de Alceu Valença); e o “Na Estrada”.

No primeiro álbum, cujo título será o nome deste show histórico, vendeu mais de 55 mil cópias e apresentou o Casaca a todo Brasil. Aliás, aquela formação fez shows históricos no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados. Além de ter participado dos principais programas de televisão, como o Altas Horas, de Serginho Groisman.

Aliás, a proposta do show partiu de uma fã, a hoje empresária Anastácia Nascimento, que teve um sonho sobre essa apresentação e ligou para cada integrante individualmente. Então, emocionada, os fez topar essa jornada histórica.

Fazem parte da apresentação e do grupo daquele momento: Renato Casanova (voz), Flavinho (tambor de repique), Jura Fernandes (guitarra), Márcio Xavier (baixo e voz), Piriquito (caixa e casaca), Vinícius Gáudio (tambor de repique e casaca), Jean (tambor de condução), Thiago Grilo (caixa e tambor de repique) e Augusto Galvêas (teclado).

Primeira formação do Casaca

O Casaca surgiu em 1999, com a ideia, do artista plástico Cleber Galvêas, de mesclar a música pop e o congo, ritmo tradicional do Espírito Santo. O primeiro disco veio logo após, em 2000 (“No Tambor, na Casaca e na Guitarra”) e foi arrasador.

Os tambores, num momento ainda sem bateria no grupo, pulsavam, e a banda emplacou hits daqueles impossíveis de não dar certo. Quem não dançou ao som de ‘Anjo Samile’, ‘Da Da Da’, ‘Sabrina’, ‘Sereia’, ‘Ondas do Barrão’, ‘Garças de Jacarenema’, ‘Leva um Picolé’, ‘Barra’, ‘Camarada’? Isto é, praticamente um disco inteiro de hit, de modo que todas essas músicas tocaram na rádio. Contudo, ‘Sereia’, para se ter ideia, chegou a ser a mais tocada da Litoral, à frente de uma canção de Ivete Sangalo.

O som do Casaca rodava o Espírito Santo, era ouvido nas casas, escolas e até nos carros em praias que hoje tocam o batidão. Contudo, os números oficiais do álbum “No Tambor, na Casaca e Na Guitarra” apontam a venda de 55 mil cópias, mas estima-se que foram mais de 100 mil na soma com a pirataria.

Posteriormente, com a repercussão, a banda assinou com uma das maiores gravadoras do mundo, a Sony Music, e revelou seu homônimo segundo disco em 2002. A produção foi do lendário guitarrista Paulo Rafael (1955-2021), pernambucano responsável, entre outras façanhas, por moldar o som de Alceu Valença.

Shows históricos

No auge, a banda fez shows históricos por todo país, especialmente nos Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia. Além disso, foram muitas apresentações históricas em Vitória, Belo Horizonte, Viçosa (MG), Ouro Preto (MG), Rio, Porto Seguro e mais.

Em 10 de janeiro de 2004, história famosa em terras capixabas, o Casaca tocou em Marte. A sonda Spirit aterrissou no planeta para uma missão espacial e, após o primeiro dia no nosso vizinho, o robô foi acordado pela canção Da Da Da, de Renato Casanova.

No mesmo ano, o Casaca lançou seu terceiro disco, “Na Estrada”, última parceria de estúdio da histórica formação que se apresenta 20 anos depois no Ilha Shows.

Serviço

Casaca reúne formação histórica e se apresenta na despedida do Ilha Shows

Quando: 15 de junho

Horário: 20h

Local: Ilha Shows

Atrações: Pele Morena, Casaca (primeira formação) e Faraó Funk Retrô