Ateliê dos doces: conheça a charmosa confeitaria em Guaçuí

A confeitaria Ateliê dos doces está localizada no Centro de Guaçuí e tem opções de tirar o fôlego! Além da vitrine repleta de bolos, bombons, tortas doces, há também um cardápio variado de salgados, sendo que a famosa coxinha de costela com catupiry é uma das campeãs de venda. O cardápio também conta com opções de bebidas e cafés especiais.

Leia também: Sorteio: concorra a um pacote para o Festival de Inverno de Guaçuí

Outro ponto de destaque do Ateliê dos doces é a decoração em tons de rosa, que traz flores, pinturas, objetos delicados e até um balanço que é perfeito para fotos. As proprietárias Claret Gualandi e Cleidimar Braga contam que desde o início da loja, que antes era em outro ponto da cidade, elas sempre presaram por ter um ambiente aconchegante para os clientes.

Claret e Cleidimar disseram também que já estão na expectativa para receber o público do Festival de inverno de Guaçuí, que acontece nos dias 05, 06 e 07 de Julho na cidade. Elas contaram que o estoque de todas as delícias da confeitaria será reforçado. Então, se você vai estar em Guaçuí nos dias do Festival não pode deixar de passar no Ateliê dos doces e conhecer esse lugar pra lá de charmoso.

Serviço:

ATELIÊ DOS DOCES

Endereço: Av. Espírito Santo, 301 – Centro, Guaçuí – ES

Instagram: @doceria_ateliedosdoces

Telefone: 28 999376750

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí (Parque de Exposições da cidade)

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira: praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson;

praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson; Sábado: praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser;

praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser; Domingo: praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho.

praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

LeBillet Instagram: festivaldeinvernoguacui