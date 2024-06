Atração do Festival de Inverno de Guaçuí, se apresenta hoje na Globo após o Fantástico

A dupla sertaneja Edson e Hudson, que promete agitar o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG24) em julho, estará presente na Rede Globo logo mais, após o Fantástico. Os fãs que não puderam conferir o show do Circuito Sertanejo ao vivo, terão a oportunidade de ver os melhores momentos da apresentação na televisão.

Conhecidos por sucessos como “Azul”, “Foi Deus” e “Porta-Retrato”, Edson e Hudson são um dos grandes nomes do sertanejo brasileiro e prometem levar muita emoção e animação para o público do FIG24. A dupla se apresenta na sexta-feira, dia 5 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí, junto com o cantor e compositor Baitaca e Filipe Fernandes.

O Festival de Inverno de Guaçuí, além de oferecer uma programação musical diversificada, também será um deleite para os amantes da gastronomia. Cada dia do festival terá um tema culinário diferente: churrasco na sexta-feira, frutos do mar no sábado e feijoada no domingo. Além disso, o evento contará com a presença de renomados chefs que darão aulas show, e uma área kids para garantir a diversão de toda a família.

Prepare-se para curtir o melhor da música sertaneja e da gastronomia no Festival de Inverno de Guaçuí! E não perca a apresentação de Edson e Hudson hoje na Globo, após o Fantástico!

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

LeBillet Instagram: festivaldeinvernoguacui

festivaldeinvernoguacui Pontos de venda:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita e Perfumaria BMQ

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados