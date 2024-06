Baile de Gala 2024: evento mais tradicional de Cachoeiro completa 83 anos

Começou a contagem regressiva para a noite mágica do ano. Uma experiência inesquecível espera por você, no mais tradicional evento da Cidade de Cacheiro de Itapemirim, o Baile de Gala 2024, que este ano completa 83 edições.

Já estão sendo finalizados todos os preparativos no ‘Caçadores Carnavalescos Club’, que este ano promete mais, muito mais, já que está sob nova direção.

Recentemente, a empresária Magali Dutra Martins, assumiu a liderança do mais tradicional clube da sociedade cachoeirense. Com vasta experiência em liderar grupos e promover eventos, a nova presidente reuniu uma equipe de colaboradores e instituiu uma diretoria provisória.

A atual diretoria é um grupo unido, que planejou e realizou o Baile de Gala de 2023, considerado o melhor da história do clube. O grupo é formado pelo empresário Franklin Martins, empresário Anderson Del’puppo, empresária e escritora Marilene Depes e a jornalista Regina Monteiro.

Baile

O Baile de Gala é o Baile Oficial da Cidade e faz parte da programação da Festa da Cachoeiro. Este ano, completam 83 edições do tradicional evento.

Segundo a presidente do Caçadores Carnavalescos Clube, Magali Dutra Martins, no Baile de Gala de 2024, os convidados poderão desfrutar de uma linda decoração, conforto, do primoroso cardápio oferecido pelo Pablo’s Buffet, chopp, espumantes, Open Bar e plataforma 360 graus. E, também, das apresentações de duas orquestras: a Sonatta Orquestra e a Big Band Mundo & Cia, além da tradicional Banda 26 de julho. Há ainda algumas surpresas que não foram reveladas.

Homenagens

Um dos momento mais aguardados da noite é o das homenagens. “Reconhecer o esforço e empenho dos que tanto fazem por Cachoeiro e, também, pelo Baile de Gala emociona a todos”, ressaltou o diretor do Caçadores Carnavalescos Clube e empresário, Anderson Del’puppo.

A diretoria do Caçadores Carnavalescos Clube já escolheu os nomes dos que serão homenageados do baile, juntamente, com o Cachoeirense Ausente de 2024, Dr Elcio Fraga, e do Cachoeirense Presente, Wagner Medeiros.

Há muita procura por mesas e convites. Então, não perca tempo, reserve o seu lugar pelo telefone: (28) 99989-1553, com Elian Blunck.