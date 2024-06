Baile dos Namorados promete noite surpreendente para casais apaixonados

Está chegando a hora do Baile dos Namorados! Para celebrar o Dia dos Namorados em Cachoeiro de Itapemirim, o Jaraguá Tênis Clube vai receber a banda Badallados. Sucesso em todo o Espírito Santo, o grupo vai embalar os casais apaixonados na noite mais romântica do ano.

Para quem quer curtir o show, mesas já estão sendo vendidas através do telefone: (28) 99900-8916. Mas, atenção! As mesas são limitadas, então não perca tempo.

O Baile dos Namorados acontece no dia 12 de junho, no Jaraguá Tênis Clube, que fica no bairro Gilberto Machado. A organização é de Ramon Silveira, responsável por outros grandes eventos realizados em Cachoeiro.

“A nossa expectativa é a melhor possível. Uma data como essa não poderia passar em branco e tenho certeza que as mesas vão esgotar bem rápido. A parceria que está sendo feita com o Jaraguá, a agência Mundo e com o Fabiano Juffu vai proporcionar uma nome inesquecível para quem estiver presente no local”, comenta Ramon.

Para a grande noite, o público terá à disposição um ambiente confortável e climatizado, além de uma decoração personalizada, deixando local ainda mais aconchegante. Além disso, haverá atendimento personalizado nos bares e nas mesas, com um buffet exclusivo que servirá diversas opções de comida.

O Buffet ficará por conta do tradicional Pablo’s Buffet. Com um serviço eficiente e discreto, o Pablo’s é referência em qualidade e boa comida, tendo conquistado o status de um dos melhores serviços do Sul do Estado, atendendo todos os tipos de eventos.