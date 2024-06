Barões da Pisadinha, Amado Batista e Alemão do Forró fazem show de graça no ES

Já começou a contagem regressiva para os shows em comemoração ao aniversário dos 134 anos de Cariacica. As atrações, totalmente gratuitas, vão se apresentar no palco montado na área do Parque de Exposições de Cariacica, nos dias 21, 22 e 23 de junho. Na sexta-feira, os portões serão abertos às 19h30; no sábado, às 19 horas; e no domingo, às 13 horas.

Na sexta-feira (21), as atrações serão Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França. No sábado (22), tocam Pele Morena, Junior Marques e Barões da Pisadinha. No domingo (23), se apresentam Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró.

As atrações

Amado Batista é um dos cantores mais populares do Brasil com mais de 40 anos de carreira, intérprete de sucessos como “Amor Perfeito”, “Princesa”, “Secretária” e “Meu Ex Amor”.

Formada por Rodrigo Barão e Felipe Barão em dezembro de 2015, a banda Os Barões da Pisadinha faz sucesso no Brasil inteiro com os estilos piseiro e tecnobrega, animando o público com hits como “Zero Saudade”, “Recairei” e “Tá Rocheda”.

Alemão do Forró volta ao palco da festa de Cariacica depois do sucesso em 2023. Ele faz todo mundo arrastar o pé com “Fica Amor”, “Balança o Povo” e “Sai Dessa Coração”.

Também vai ter pagode com grupo Bom Gosto e muita animação com Pele Morena e Emerson Xumbrega. O time de atrações para não deixar ninguém parado fica completo com Junior Marques, Rony & Ricy, Taiana França e Priscila Ribeiro.

Festa em comemoração aos 134 anos de Cariacica

Programação

Sexta (21)

Abertura dos portões: 19h30

Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França

Sábado (22)

Abertura dos portões: 19 horas

Pele Morena, Junior Marques e Barões da Pisadinha

Domingo (23)

Abertura dos portões: 13 horas

Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró



Onde: Área do Parque de Exposições de Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa. Alameda da Frincasa, s/nº, Nova Brasília.