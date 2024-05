Capital capixaba recebe festival dos 150 anos da Imigração Italiana

Os italianos chegaram ao Espírito Santo em 1874, trazendo um impacto significativo na história e na cultura local. A imigração italiana para o estado ocorreu principalmente durante o final do século XIX e início do século XX, um período em que o Brasil buscava mão-de-obra para impulsionar sua economia, especialmente na agricultura.

Os italianos que aqui chegaram encontraram oportunidades principalmente na agricultura, trabalhando nas plantações de café e outras culturas agrícolas. Além de seu papel na agricultura, os italianos também deixaram sua marca na cultura capixaba, trazendo consigo sua culinária, tradições religiosas, música e artes. Hoje, a influência italiana ainda é evidente em muitos aspectos da vida no Espírito Santo, desde festas e celebrações até a arquitetura e a gastronomia local.

Para celebrar este marco , um evento singular será realizado na Praça do Papa, com música, cultura, comidas típicas e histórias contadas por famílias e descendentes italianos. O evento acontecerá entre 31 de maio e 2 de agosto.

Berço da Imigração

O Espírito Santo é considerado o berço da imigração Italiana no Brasil, pois foi na capital capixaba que a Expedição Tabacchi, com 388 camponeses norte-italianos, atracou, em 17 de fevereiro de 1874.

Assim, com foco nas histórias, produções artísticas, cultura e culinária típicas originalmente da Itália, acontece entre os dias 31 de maio e 2 de junho o Festival da Cultura Italiana: tudo começou aqui, Noi Siamo La Storia, na Praça do Papa, em Vitória.

O evento é gratuito e tem como principal objetivo promover um intercâmbio entre as colônias de italianos, seus descendentes e toda a população capixaba. Além de reunir delícias, histórias e produtores que comercializam produtos típicos da cultura italiana, como massas e vinhos.

Para Rosa Maioli, o evento representa não apenas a ponte entre a cultura italiana e a cultura capixaba, mas também, mostra a importância de fortalecer as histórias do povo italiano que fez do Espírito Santo sua segunda casa.

“A nossa cultura, mesmo fora do nosso país de origem, segue viva e forte, basta visitar e vivenciar as nossas colônias italianas, que estão espalhadas pelo território capixaba, como Santa Teresa, Santa Leopoldina e Aracruz. Por isso, o nosso Festival da Cultura Italiana irá reunir toda a vivência e história dos italianos e seus descendentes, que permanecem aqui no Espírito Santo até os dias de hoje”, afirma a presidente da Comunità Italiana, entidade cultural que organiza o evento.

Atrações

O Festival conta com três palcos: o Espaço Vi e Vivi, o Palco Coliseu e o Palco Torre de Pisa. Nesses palcos, as programações contam com diversas atrações, para representar a alegria e clima festivo dos italianos. Confira o que faz parte da programação:

Luciano Daré e Banca;

Banda Brasitália de Santa Teresa;

Coral Circolo Trentino di Santa Teresa;

Polentopeia e Vinhocicleta de Vila Pavão;

Mini Campo de Bocha Livre;

Coral Santa Cecília de Venda Nova;

Grupo Folklorístico do Circolo;

Encontro de Saberes Tradicionais da Cultura Italiana;

Jogo de Tombola; Cortejo da Cantarola com Mini Tombo da Polenta;

Apresentação de musicais com corais com 150 vozes;

Danças e roupas típicas da Itália;

Teatro musical.

Além da contação de história por parte dos descendentes que perpetuam as tradições e produções de suas famílias, por meio do empreendedorismo.

Italianos em terras capixabas

Na década de 1850, Pietro Tabacchi, por motivações políticas, emigrou do Trento para o Espírito Santo, onde adquiriu uma propriedade em Santa Cruz, em Aracruz, a Fazenda das Palmas. Em 1874, chega a Expedição Tabacchi no Espírito Santo, e inaugura a emigração em massa de italianos para o Brasil.

O navio La Sofia partiu em 3 de janeiro do Porto de Gênova, chega em 17 de fevereiro, pela manhã, à Baía de Vitória, com 45 dias de viagem de Gênova até Vitória. Quatro dias depois há o desembarque no Porto de Vitória e em 1 de março o grupo parte para Santa Cruz. Dos 388 camponeses da Expedição Tabacchi, 145 permaneceram no Espírito Santo. Os outros 240 pediram transferência para outras províncias do Brasil.

E assim, o Espírito Santo passou a ser considerado o berço da imigração italiana, e dos mais de 48 mil imigrantes que aqui chegaram, 75% deles são italianos, segundo dados do Projeto Imigrantes Espírito Santo, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

“É importante afirmar que a presença italiana é vista de norte a sul do Espírito Santo, com protagonismo em áreas do setor econômico-produtivo, que também são percebidas em manifestações culturais, religiosas, costumes e transmissão dos saberes”, explica Cilmar Franceschetto, Diretor Geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

Almoço à moda italiana

A fim de tornar a experiência dos visitantes única e completa, será servido um almoço tipicamente italiano, no último dia de evento (02), que será feito por dois Chefes de Cozinha, Luca Lunard e Renata Helker. Entre as opções de pratos então risotto alla mantovana, arroz temperado com linguiça desfiada, carne de porco, queijo parmigiano reggiano ralado, macarrão, polenta, molhos à bolonhesa, linguiça de porco frita e muito mais.

Para melhor organização, o almoço está sendo vendido antecipadamente pela Le Billet, para que os visitantes possam escolher o prato e consumí-lo no horário escolhido no momento da compra.Serviços

O Festival da Cultura Italiana: tudo começou aqui, Noi Siamo La Storia, acontece de 31 de maio a 2 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória.

Sexta-feira (31): das 16h às 22h

Sábado (01): das 10h às 22h

Domingo (02): das 10h às 18h

Site de compra do almoço: https://lebillet.com.br/event/1650/festival-da-cultura-italiana-02-maio-Vitoria-ES