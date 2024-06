Cinema e teatro de graça em Ponto de Cultura nesta quarta (26) em Guaçuí

O Ponto de Cultura do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Projeto Guaçuí em Cena – promove, nesta quarta-feira, dia 26 de junho, às 19 horas, uma programação em dose dupla: apresentações de esquetes resultado da oficina de jogos teatrais, além da exibição do filme “O Crime da Atriz”, dentro da sessão de cineclube.

A exibição do filme faz parte das comemorações do Dia do Cinema Nacional, ocorrido na última quarta-feira (19), e traz a história de uma atriz que, não conformada com o reduzido papel que lhe foi designado pelo diretor, resolve mudar a participação dela em uma peça teatral. Por meio de uma atuação impulsiva, ela tenta mostrar seu talento. A história é baseada num conto de Arkadi Avertchenkko e tem no elenco Inês Peixoto, do Grupo Galpão de Teatro.

A programação inclui também apresentações de cinco cenas resultado da Oficina de Jogos Teatrais ministrada pelo Grupo Gota, Pó e Poeira, no período de março a junho deste, na sede do Ponto de Cultura. Durante três meses, um grupo de 16 alunos participou das aulas que envolveram jogos, improvisos, expressão corporal, voz, história do teatro e interpretação, resultando numa prática de montagem que será apresentada logo após a exibição do curta.

O Grupo Gota tem apoio dos editais da política de coinvestimento na cultura, com recursos do Fundo a Fundo, do Governo do Espírito Santo e Prefeitura de Guaçuí, e da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio do Ministério da Cultura (Minc).

A programação cultural acontecerá na sede do Ponto de Cultura, na Rua Joaquim Martinho de Carvalho, no Centro da cidade de Guaçuí, com entrada franca. O telefone de contato é (28) 99271.2702.