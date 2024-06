Confira as 14 cervejarias que estarão presentes na Feira dos Municípios

Faltam poucos dias para a Feira dos Municípios 2024 e os preparativos estão em ritmo acelerado para que, a partir do dia 6 de junho, o público possa viver novamente a experiência da cultura, da gastronomia, da história e da arte capixaba.

A Feira dos Municípios acontece de 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e este ano terá uma área 30% maior do que a edição de 2023. Tudo para oferecer ainda mais conforto e diversidade de atrações para o público. Mas as novidades vão além do tamanho.

Um dos points mais desejados da Feira dos Municípios, a praça de alimentação, também vem ainda maior nesta edição, contando com 12 restaurantes temáticos e 14 cervejarias, 4 a mais que no ano passado.

Variedades para os amantes de cerveja

Para os amantes das cervejas artesanais, serão 14 opções das diversas regiões turísticas do estado.

A novidade é que, além de cerveja, teremos também duas ilhas, uma para quem gosta de vinhos e outra para quem preferir drinks.

Confira a lista das cervejarias e seus menus:

Cervejaria Bourbon – Região das Montanhas Capixabas: Pilsen; B. Pilsner; Irish Red; Dry Stout; American Ipa; Double Ipa;

– Região das Montanhas Capixabas: Pilsen; B. Pilsner; Irish Red; Dry Stout; American Ipa; Double Ipa; Cervejaria Artesanal Timbeer – Região do Caparaó Capixaba: American Lager Pilsen; Red; Stout; Ipa; Chopp De Vinho

– Região do Caparaó Capixaba: American Lager Pilsen; Red; Stout; Ipa; Chopp De Vinho Cervejaria Mestra – Região Metropolitana: Pilsen; Red; Czech Lager; Sour; Session Ipa; Stout com Coco; Chopp de vinho; Ipa; Hazy Ipa; Double Ipa; Chopp de morango; Red Arábica; Marzen

– Região Metropolitana: Pilsen; Red; Czech Lager; Sour; Session Ipa; Stout com Coco; Chopp de vinho; Ipa; Hazy Ipa; Double Ipa; Chopp de morango; Red Arábica; Marzen Cervejaria Panzert – Região do Caparaó Capixaba: Pilsen; Chope de Vinho; Irish Red; Weissbier; Belgian Blond; Hop Lager; Arábica Coffee; Stout; Ipa; Double Ipa

– Região do Caparaó Capixaba: Pilsen; Chope de Vinho; Irish Red; Weissbier; Belgian Blond; Hop Lager; Arábica Coffee; Stout; Ipa; Double Ipa Kingbier – Região Metropolitana: American Ipa; Belga Blond Ale; Chope De Morango; Chopp de Vinho; Dry Stout; English Ipa; Pilsen; Red Ale; Session Ipa; Siciliana White Ipa

– Região Metropolitana: American Ipa; Belga Blond Ale; Chope De Morango; Chopp de Vinho; Dry Stout; English Ipa; Pilsen; Red Ale; Session Ipa; Siciliana White Ipa Convento Cervejaria – Região Metropolitana: Pilsen; Summer Ale; Red Ale; Session IPA; IPA; Double IPA; Wheat Beer; Pumpkin Ale; ChocoPorter

– Região Metropolitana: Pilsen; Summer Ale; Red Ale; Session IPA; IPA; Double IPA; Wheat Beer; Pumpkin Ale; ChocoPorter Cervejaria Alquimistas (Top Beer) – Região Metropolitana: Pilsen; Red Ale; IPA; Chopp de Vinho; Tangerina; Morango

– Região Metropolitana: Pilsen; Red Ale; IPA; Chopp de Vinho; Tangerina; Morango Cervejaria Stelzer – Região do Verde e das Águas: Pilsen; Red Ale; American IPA; Stout

– Região do Verde e das Águas: Pilsen; Red Ale; American IPA; Stout Douger Cervejaria Artesanal – Região dos Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras Noroeste Capixaba: Pilsen; Irish Red Ale; American Ipa; Imperial Stout

– Região dos Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras Noroeste Capixaba: Pilsen; Irish Red Ale; American Ipa; Imperial Stout I Lupi Cervejaria – Região dos Imigrantes: Helles; American Ipa; Summer;

– Região dos Imigrantes: Helles; American Ipa; Summer; Cervejaria Pedra Beer – Região do Verde e das Águas: Pilsen; Vienna Lager; Hop Lager; Red Ale; Blond Ale; Stout; A Ipa; Neipa; Chopp Vinho

– Região do Verde e das Águas: Pilsen; Vienna Lager; Hop Lager; Red Ale; Blond Ale; Stout; A Ipa; Neipa; Chopp Vinho Cervejaria Barba Ruiva – Região das Montanhas Capixabas: Pilsen; Red; Ipa; Session; Double; Coffe; Sour

– Região das Montanhas Capixabas: Pilsen; Red; Ipa; Session; Double; Coffe; Sour El Bigodon Beer Truck : Pilsen; Acaplulco; Red; Chopp Vinho; Ipa

: Pilsen; Acaplulco; Red; Chopp Vinho; Ipa Bello Monte Beer Truck: Pilsen; Red Ale; Stout; Apa; Ipa

Visite a feira entre os dias 6 e 9 de junho e prove sabores das diferentes regiões do ES. Vem brindar com a gente!

*Se for beber, não dirija.