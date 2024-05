Corpus Christi em Castelo terá Feira do Agroturismo, artesanato e flores

Considerada o segundo maior evento religioso do Estado, a tradicional festa de Corpus Christi de Castelo também já desponta como uma das maiores do Brasil neste segmento. A 61ª edição acontece nos dias 29 e 30 de maio e é marcada pela ornamentação das ruas com imensos tapetes de flores, pedras, palha de café, arroz e diversos outros materiais. Ao todo, os tapetes totalizam 1,5 Km de extensão.

E durante a tradicional festa de Corpus Christi, os moradores e turistas também poderão aproveitar para conferir “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores”, que será realizada durante o evento. Cafés especiais, bolos, pães, tortas, compotas, chocolates, biscoitos, doces cristalizados, embutidos, toalhas bordadas e pintadas, souvenir, crochês, flores, bonecas, cactos e suculentas são alguns dos produtos que serão comercializados. A feira ficará na Rua Aristeu Borges de Aguiar, no centro do circuito dos tapetes.

Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAG), o espaço vai contar com a participação de mais de 30 expositores. “Essa feira é mais uma forma de valorizar nossos produtores e artesãos, que contam com excelentes produtos. Além de fortalecer a economia local, a feira também oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer e apreciar, ainda mais, a cultura e a tradição do nosso município”, ressaltou o Prefeito João Paulo Nali.

A Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores funcionará na quarta-feira (29), das 19h às 00h, e na quinta-feira (30), das 7h às 19h.

Foto: Divulgação