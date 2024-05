De geraçaõ em geração: mãe e filho curtem juntos o Festival de Alegre

O Festival de Alegre 2024 começa no dia 30 deste mês e vai até o dia 01 de Junho, sendo realizado no Parque de Exposições de Alegre. Para Mariângela Farias, o evento é mais que uma festa, é uma tradição. Neste ano, ela vai curtir o Festival pela 16ª vez e leva junto o filho Gabriel Farias, de 18 anos, que também a acompanhou na edição do ano passado.

Mariângela mora em Jerônimo Monteiro e lembra que o Festival de Alegre começou com concursos musicais e depois se tornou um dos maiores eventos do estado. Ela diz que até hoje é uma das festas mais aguardadas da região do Caparaó.

“Comecei ir com 13 anos e nunca mais parei. Gabriel e eu vamos curtir juntos pela segunda vez, pois temos gostos parecidos. O Festival é uma uma festa de família. Segurança impecável e estrutura incrível”, afirma Mariângela.

Ela disse também que os shows mais aguardados por ela e o filho são os de quinta-feira (30), com o cantor Ferrugem, Dennis DJ e também Samuel Rosa, que fez muito sucesso com a banda Skank. Além desses, vários nomes da música nacional sobem ao palco do Festival de Alegre, que segue há anos a tradição de trazer grandes artistas para o evento. São cinco shows por dia.

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Então, já sabe: se você não quer ficar de fora da 29ª edição dessa grande festa, confira como comprar seus ingressos.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)