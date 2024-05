Criolo traz show inédito para o Festival Movimento Cidade em Vila Velha

Uma das atrações mais aguardadas do Festival Movimento Cidade, é o icônico cantor e compositor paulista Criolo. Com seis indicações e um Grammy Latino no currículo, Criolo traz ao palco do Festival Movimento Cidade seu novo show inédito, intitulado “Ciclo”. Para quem já testemunhou a energia avassaladora do artista nos palcos, o novo espetáculo promete elevar ainda mais o nível.

Em seu show inédito, o cantor não apenas reforça sua presença marcante, mas também se cerca de talentosos músicos, explorando instrumentos e influências que remetem à ancestralidade e às diversas cores da música brasileira. O Festival Movimento Cidade acontece nos dias 16, 17 e 18 de Agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Leia também: Faltam 10 dias para o Festival de Alegre 🤩Garanta seu ingresso

Ao lado de Ed Trombone, DJ DanDan e Ricardo Rabelo, Criolo busca compartilhar com o público a jornada musical que percorreu ao longo de sua carreira, mantendo o hip hop como uma espinha dorsal mas sem deixar de lado a riqueza do samba, que é parte essencial de sua identidade musical.

“Ciclo” se destaca como um espetáculo coeso e poderoso, celebrando a diversidade musical que sempre permeou a trajetória de Criolo. Do trap ao grime, passando pelo afrobeat e mergulhando nas raízes do samba, o show promete uma experiência única, capaz de cativar tanto os fãs de longa data quanto a nova geração de amantes da música brasileira.

Repertório

Com um repertório que abrange desde os sucessos consagrados até as mais recentes experimentações sonoras, Criolo reafirma seu lugar como um dos nomes mais influentes da música contemporânea brasileira. Desde seu primeiro álbum, “Ainda Há Tempo”, lançado em 2006, até os super elogiados “Nó na Orelha” e “Convoque Seu Buda”, o rapper nascido no bairro do Grajaú, em São Paulo, conquistou o reconhecimento da crítica e do público, acumulando prêmios e indicações nos mais prestigiados eventos musicais do país.

Nesses anos de carreira, Criolo foi consagrado com diversos prêmios como Prêmio da Música Brasileira, MTV Video Music Brasil, além de possuir seis indicações ao Grammy Latino. Em 2023, o cantor venceu a categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, com “Distopia”, Planet Hemp & Criolo, no maior prêmio da música latino-americana.

Mais atrações do Festival Movimento Cidade

Outra super atração confirmada é a dona do hit “Ai Que Delícia o Verão”, a cantora mineira Marina Sena. Com um timbre inconfundível e hits como “Por Supuesto”, “Pelejei” e “Tudo Pra Amar vocês” no repertório, Marina traz em suas composições influências da MPB, além de reggaeton, drill, R&B e pagotrap em seus novos trabalhos.

Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o Festival Movimento Cidade está liberando pouco a pouco sua programação musical. Ganhando força na nova cena musical baiana, o grupo Cabokaji chega ao festival trazendo sua fusão entre música e performance, carregando a figura do caboclo, presente nos ritos de tambor de mina, umbanda, vale do amanhecer e principalmente nos cultos de candomblé em terreiros da nação Bantu.

Também do Nordeste, a Banda Eddie, uma das pioneiras do Mangue Beat e idealizadora do movimento Original Olinda Style, promete trazer um show especial com músicas inéditas do novo trabalho intitulado Carnaval Chanson. Diretamente da região Norte, a banda Alaidenegão, vem trazendo a mistura sonora constelada de ritmos, toadas do Boi-Bumbá, cirandas, guitarrada e o carimbó. Os curitibanos Ímã também já confirmaram presença no Festival MC trazendo uma mistura de MPB, indie e uma pitada de jazz tropical.

O festival também já confirmou a nordestina Sthelô, que traz seus versos sobre corporeidade e melancolia para o festival; o artista baiano Vandal de Verdade, com uma das vozes mais potentes do Grime e do Drill no Brasil; a capixaba AFRONTA, autora de hits como “BoneKunty”, “Loba” e “Se Morde de Raiva”. Juntam-se ao time de atrações musicais confirmadas o capixaba Dudu MC e a banda Boogarins, que se juntam às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, ao rapper Don L, Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete.

Em sua 6º edição, o Festival MC traz o tema ‘O Incrível Mundo Além do Sudeste’. A proposta é celebrar a diversidade e as diferentes linguagens artísticas no Espírito Santo, desbravando o que existe além do “planeta Sudeste”. Com o objetivo de enaltecer artes e artistas das regiões Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade cultural dos territórios brasileiros.

Serviço

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16, 17 e 18 de Agosto

Local: Parque da Prainha – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Atrações: Criolo, Marina Sena, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA, Dan Abranches, Banda Eddie, banda Alaidenegão, Ímã, grupo Cabokaji; mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana e muito mais.