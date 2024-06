De patrimônio nacional a protagonista: cachorro caramelo ganhará filme da Netflix

O animal de estimação mais amado do Brasil vai ganhar um filme da Netflix. O longa Caramelo, da produtora Migdal Filmes, foi anunciado durante um evento da plataforma na Rio 2C, que ocorreu nesta quarta-feira (5). O protagonista, Amendoim, já está em treinamento para as cenas, mas a produção ainda não possui data de estreia.

Leia também: 8 lugares para conhecer em Guaçuí durante o Festival de Inverno

Dirigida por Diego Freitas, responsável por O Lado Bom de Ser Traída, e acompanhada de perto por Iafa Britz, sócia e produtora de cinema da Migdal Filmes, a trama acompanha a história do simpático vira-lata caramelo. Em suas redes sociais, o diretor agradeceu ao apoio da produtora: “Sorte em trabalhado com vários logos. Mais sorte ainda em trabalhar com a Iafa Britz e a Migdal Filmes”.

O cão Amendoim compareceu ao palco do evento junto de Diego e Iafa. A atriz Giovanna Lancellotti, protagonista do filme O Lado Bom de Ser Traída, compartilhou uma foto do cachorro caramelo em seus stories do Instagram.

Estadão Conteúdo