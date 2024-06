Veja 8 lugares para conhecer em Guaçuí durante o Festival de Inverno

Falta menos de um mês para o Festival de Inverno de Guaçuí, o Festival mais charmoso da região Sul. As noites dos dias 05, 06 e 07 de Julho já têm destino certo nesse evento que vai trazer grandes nomes da música nacional e também um show de experiência gastronômica.

Contudo, para além do Festival de Inverno, Guaçuí tem atrações imperdíveis para você poder aproveitar durante o dia. Separamos 8 dicas de passeios turísticos e também de restaurantes para você conhecer nos dias do evento.

Confira os lugares para conhecer em Guaçuí:

1° – Passeio até o Cristo Redentor

O Cristo Redentor de Guaçuí é o símbolo do Festival de Inverno. A estátua está localizada no topo do município, sendo visto em muitos pontos da cidade. O local é de fácil acesso e entrega uma vista panorâmica de Guaçuí, com estacionamento e área para as crianças. Além disso, Nesta matéria você pode conferir todos os detalhes sobre o monumento.

2º – Comer um doce na Confeitaria Ateliê dos doces

Seja antes ou depois daquele passeio durante o dia, um docinho sempre cai bem! A confeitaria Ateliê dos doces está localizada no Centro de Guaçuí e oferece uma infinidade de opções de doces e salgados. Além das delícias, o local possui uma decoração agradável e minimalista, ótima para fotos.

3º – Teatro Municipal Fernando Torres

O Teatro Municipal Fernando Torres fica na região central de Guaçuí e é palco de diversas exposições e espetáculos. A parte externa pode ser visitada pelos turistas, entretanto, a programação completa pode ser conferida no próprio local nos dias desejados.

4º – Pontilhão de Ferro

O Pontilhão de ferro faz parte da história de Guaçuí, sendo um pedaço que restou de quando a “estrada de ferro” passava pela cidade. Além disso, ele também está localizado no centro do município e muitos turistas vão até lá para registrar fotos.

5 º – Restaurante Casa Da Prata

Um sítio aconchegante, com comida caseira direto do fogão à lenha e ainda com buffet de churrasco. O restaurante Casa da Prata fica na zona rural de Guaçuí, porém para chegar o acesso é todo de asfalto, bem tranquilo, marcando apenas 18 minutos de carro se você sair do Centro da cidade.

6º – Praça da Matriz

A praça típica de interior, com pula-pula, pipoca e algodão doce, tem também uma charmosa Igreja Matriz. Aliás, diz a história, que este seria o local onde iniciou-se a fundação da cidade.

7º – Varanda café e prosa

A cafeteria Varanda café e prosa tem todas as qualidades possíveis. Com opções deliciosas no doce e no salgado, eles também só trabalham com cafés feitos a partir de grãos selecionados. Além disso, a cafeteria está localizada em um casarão histórico, com uma decoração vintage e um espaço acolhedor.

8º – Cachoeira da fumaça

A Cachoeira da Fumaça fica no município de Alegre, contudo, pela proximidade, também é uma opção de passeio para fazer durante o dia. Aliás, de carro, a cachoeira fica cerca de meia hora de Guaçuí e é um dos cartões postais da região do Caparaó, com uma queda d´água de 144 metros.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

LeBillet Instagram: festivaldeinvernoguacui