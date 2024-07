Dia Mundial do Rock será celebrado com mais de 15 horas de música no ES

Neste sábado (13) é comemorado o Dia Mundial do Rock. E nada melhor do que comemorar com muita música boa e não um dia só, mas um fim de semana inteiro! No estacionamento do Shopping Vitória, acontece o festival Ilha do Rock, com shows ao vivo de grandes nomes como Dona Fran, Saulo Simonassi e Guto Ferrari, de sexta-feira (12) a domingo (14). A entrada é gratuita.

O evento terá início a partir de meio-dia, e o público vai curtir, além de muita música, as opções da praça gastronômica, cervejas artesanais, drinks e área kids. Diversão para toda a família.

“Um novo Festival de Rock surge no Espírito Santo. Estávamos em dívida com nossa capital. Resolvemos criar um projeto especial para selar nossa volta para Vitória”, celebra Leo Castilho e Fabrinio Fachinetti, da Inspire Produções.

A realização do festival Ilha do Rock é da Inspire Produções, também responsáveis pelo Degusta Beer e Assadores.

Serviço: Ilha do Rock

Dias: 12 a 14 de julho.

Horários • Sexta: 17h às 22h e

• Sábados e domingos: 12h às 22h.

Local: Estacionamento Shopping Vitória

Entrada Gratuita.

Classificação livre

Cervejaria participantes: Barba Ruiva, Ronchi, Alquimistas , Mestra, Vikings, Bigstep, Kingbier, Azzurra, Trarko, Mhytos e Noi.

Drinks: Bar One Drinks

Comidas: O Senhor dos Pastéis, Brothers, Mister Frango, Trarko Flames, Du Pae, Pizzas do Chef e Mister Chilli’s.

Programação Musical

Segunda Semana – 12 a 14 de julho

12/07 às 20h | Dona Fran

13/07 às 14h | Pirata

13/07 às 16h | Replay

13/07 às 18h | 90 Stone

13/07 às 20h | Sheep & Parafina

14/07 às 14h | André Carvalho

14/07 às 16h | Cadu Caruzo

14/07 às 18h | Guto Ferrari canta Beatles

14/07 às 20h | Saulo Simonassi