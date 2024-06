DM Experience agita Vitória com show da “The Singles Tour 2024”

A banda DM Experience desembarca nesta sexta-feira (28) no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O tributo que homenageia o lendário grupo que fez sucesso mundial nos anos 80, liderado por David Grahan, Martin Gore e Andy Fletcher, estará pela primeira vez no estado.

No palco, o DM Experience – que está em atividade desde 2013 – vai fazer uma celebração à altura do legado deixado pelos ingleses. O grupo iniciou sua trajetória há mais de 40 anos e alcançou o auge da sua popularidade na década de 80.

Ao longo dos anos, a DM Experience aprimorou a reprodução musical, estética e visual que caracteriza o Depeche Mode, conseguindo recriar uma experiência autêntica em cada uma de suas apresentações ao vivo. Uma encenação que captura a essência única e o estilo visual distintivo da banda original. Um percurso musical pelos sucessos do Depeche Mode.

Com a turnê The Singles Tour 2024, o DM Experience executará hits como: “Enjoy the Silence”, “Just Can’t Get Enough”, “Personal Jesus”, “Never Let Me Down Again” e “Policy of Truth”.

Para o empresário Patrick Ribeiro, trazer este tipo de evento para Vitória é uma forma que prestigiar um público que aprecia a boa música, conforto e qualidade em serviços de entretenimento. “A Depeche Mode é uma banda que fez sucesso mundial e seus hits até hoje fazem sucesso. A DM Experience é um tributo e nos faz relembrar a época da Blowp Up e outras casas noturnas aqui no estado. Será uma boa oportunidade para reunir a galera que antigamente e curtir o show.” Lembrou Patrick.

Mais informações: DM Experience – “The Singles Tour 2024”

Quando: 28 de Junho (sexta-feira)

Horário: Abertura às 20h, início do show: 21horas

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Pista R$ 90 (Meia entrada), Ingresso solidário R$ 110 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), Mesas a partir de R$690 (Para 4 pessoas). À venda em www.blueticket.com.br

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: 18 anos