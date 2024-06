Dores realiza 22ª edição da Festa do Cerro; confira a programação

Começa hoje (13) e vai até domingo (16), a 22° Festa do Cerro da Associação Apruc no distrito de Cerro, no município de Dores do Rio Preto, no Caparaó. Realizada sempre no mês de junho, a festa celebra o café e o leite, com gastronomia típica, artesanato, danças e música.

A Festa do Cerro é realizada pela Prefeitura de Dores com o apoio do Incaper e Idaf. Assim também, como nos anos anteriores, a organização é pela Associação de Produtores Rurais da Comunidade do Cerro (Apruc).

Leia Também: Barões da Pisadinha, Amado Batista e Alemão do Forró fazem show de graça no ES

De acordo com a organização do Evento, nesta quinta-feira (13), já ocorre a chegada das vacas que irão participar do Concurso Leiteiro. Assim também, feito a leitura do regulamento do concurso, é realizada a esgota dos animais.

Assim também, na sexta-feira (14), além das duas primeiras ordenhas do concurso, na Festa do Cerro, será realizado o primeiro show da noite, com Salvador Cantor, marcado para às 20h30. Logo depois, show com André Violette, a partir das 23h30.

Assim também, no sábado (15), bem como, após as ordenhas, ocorrerá a abertura oficial, com a presença de autoridades, lideranças e representantes da comunidade de Cerro. Segundo divulgado, o primeiro show da noite será com Felipe Fernandes, às 20h30. Dessa forma, para fechar a programação, sensacional show de Luiza Andrade.

Logo, no último dia da Festa do Cerro, no domingo (16), às 8 horas da manhã, é última ordenha do Concurso Leiteiro. Além disso, logo após, ocorrerá a entrega da premiação aos vencedores do concurso e finalizado o evento.

Confira a programação da Festa do Cerro:

13-6 – Quinta-feira

8h às 17h – Chegada das vacas

18h – Leitura do Regulamento do Concurso Leiteiro

20h – Esgota dos animais

14-6 – Sexta-feira

8h – 1ª ordenha

20h – 2ª ordenha

20h30 – Show com Salvador Cantor

23h30 – Show com André Violette

15-6 – Sábado

8h – 1ª ordenha

20h – 2ª ordenha

20h – Abertura oficial

20h30 – Show com Felipe Fernandes

00h00 – Show com Luiza Andrade

16-6 – Domingo

8h – Última ordenha

Igualmente a Premiação do Concurso Leiteiro da Festa do Cerro