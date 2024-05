É amanhã🤩Comércio está aquecido para o Festival de Alegre

O Festival de Alegre 2024 começa em apenas algumas horas e o movimento da cidade já está diferente. Nesta quinta (30) é a abertura do evento, que vai até o sábado (01), no Parque de Exposições de Alegre. A divulgação nas redes sociais, nas ruas, já começou há algum tempo e quem sentiu bem de perto a movimentação causada pelo Festival foram os comerciantes da região.

Helisiane Amorim é proprietária da “Helis Calçados e Assessórios”, em Alegre, e disse que as vendas voltadas para o Festival já começaram desde Março. A comerciante considera o movimento muito satisfatório e diz que o foco das clientes para o evento são as botas. Segundo ela, essas peças já estão praticamente esgotadas na loja.

Na loja de roupas H.basic o movimento também está aquecido. Uma cliente contou que na manhã desta quarta (29) a loja estava lotada e a procura maior era por casacos.

Já na loja Mafer, a vendedora Danielle Barbosa diz que as roupas são para um público mais específico, geralmente para mulheres com idade 50+. Ainda assim, ela conta que tiveram buscas de roupas para o Festival de Alegre e conta que a movimentação na cidade já é notável. Danielle comentou também que, nas demais lojas, as colegas estão há algumas semanas fazendo vitrines com looks voltados para o Festival.

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Então, já sabe: se você não quer ficar de fora da 29ª edição dessa grande festa, corre para garantir seus ingressos!

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)