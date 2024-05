Confira a programação completa da Festa de Cachoeiro 2024

Está chegando a tradicional Festa de Cachoeiro de Itapemirim e a programação completa já foi divulgada. As comemorações envolvendo a festa já iniciam no dia 21 de Junho e vão até o dia 30. O cantor nacional Dilsinho promete ser uma das atrações mais esperadas. Além dos shows, o evento terá parque de diversão, artesanato, rodeio e muito mais.

As atrações são voltadas para toda a família e nem as crianças ficam de fora. Haverá show infantil e fazendinha. A programação musical também vai ser variada e promete agradar todos os públicos, contando com shows de pagode, sertanejo e até música gospel.

Entre os artistas confirmados estão Dilsinho, Munhoz & Mariano e Anderson Freire. Já a tradicional missa de São Pedro contará com a participação especial da banda Anjos de Resgate. Além dos shows, a Festa de Cachoeiro também terá quatro dias de rodeio

A entrada para o evento será solidária, sendo pedido 1kg de alimento não perecível.

Programação completa

21 A 24 DE JUNHO

PRAÇA DE FÁTIMA

17h às 22h – Feira de Artesanato Art’s na Praça “São João”

19h – Festival de Quadrilha

22 DE JUNHO

CORRIDA KIDS

15h – Concentração (Praça de Fátima)

16h – Largada da Corrida (Trajeto percorrido pela corrida será na beira rio, em frente a Praça de Fátima)

19h – Encontro de Corais (Catedral São Pedro)

23 DE JUNHO

CORRIDA DE SÃO PEDRO

06h – Concentração (Praça de Fátima)

07h – Largada e Chegada da Corrida (Praça de Fátima)

24 DE JUNHO

16h – Chegada do Cachoeirense Ausente apresentação Banda 26 de Julho e entrega da Chave da Cidade (Trevo da Itapemirim).

17h30 – Solenidade do Cachoeirense Ausente (Praça Jerônimo Monteiro). Apresentação Clara Marins.

25 DE JUNHO

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE

19h – Sessão Solene da Câmara (Entrega de Comendas Rubem, Newton Braga e In Memorian)

27 DE JUNHO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA (B. AEROPORTO)

18h – Abertura Oficial da Feira Música e Café

19h – Show de Rodeio

21h – Ato Profético por Cachoeiro – Noite Gospel

22h – Show Anderson Freire

28 DE JUNHO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA (B. AEROPORTO)

18h – Abertura Oficial da Feira Música e Café

19h30 – Show de Rodeio

22h – Show Samba Pra Todos

23h50 – Show Dilsinho

29 DE JUNHO

05h – Alvorada com a Banda 26 de Julho (Bairros da Cidade)

08h – Desfile Escolar (Praça Jerônimo Monteiro)

15h – Procissão de São Pedro (saída da Catedral de São Pedro)

17h – Missa de São Pedro (Grêmio Santo Agostinho Vila Rica)

19h – Show Anjos de Resgate (Grêmio Santo Agostinho Vila Rica)

19h – Festa dos Amigos da Praça Vermelha (Ponte de Ferro Demisthóclides Baptista)

18h – Abertura Oficial da Feira Música e Café

19h30 – Show de Rodeio (Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa)

22h – Show Paula Neves (Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa)

23h50 – Show Munhoz e Mariano (Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa)

23h – Baile de Gala (Caçadores Carnavalesco Clube)

30 DE JUNHO

PARQUE DE EXPOSIÇÕES CARLOS CAIADO BARBOSA (B. AEROPORTO)

14h – Abertura Oficial da Feira Música e Café

16h – Abertura do Parque de Exposição

16h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

18h – Abertura da Feira Música e Café

19h30 – Show de Rodeio