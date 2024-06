É hoje! Evento gratuito reúne música, cerveja, gastronomia e artesanato em Cachoeiro

Começa nesta sexta-feira (14) e segue até sábado (15), em Cachoeiro de Itapemirim um evento gratuito que reúne música boa, cerveja, gastronomia e artesanato. Trata-se da segunda edição do festival Moqueca Pop. Uma edição acústica do evento que teve sua primeira edição no ano passado.

Este ano, em dois dias, o Moqueca Pop ocorrerá na Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro, no dia 14 a partir das 19h, e no dia 15 a partir das 15h.

O Moqueca Pop Acústico busca fortalecer a cena musical de Cachoeiro e valorizar os artistas locais, criando um espaço de encontro e celebração para a comunidade capixaba.

O lineup conta com apresentações de Alinne Garruth, André Prando, Bruno Nagô, joaoeascoisasnaoessenciais, Clara Marins, Magical Afternoon, The Skeep, Ronnie Silveira, Estado de Sítio e Yasmin Souza.

Além da música, o festival contará com a presença de cervejarias e empreendedores do ramo alimentício, selecionados através do edital do projeto, e com a exibição de videoclipes capixabas nos intervalos das atrações.

Com foco em oferecer uma experiência democrática e acessível, o evento contará com intérprete de libras, área e banheiros PCD e protetores auriculares para pessoas com sensibilidade auditiva.

O Moqueca Pop Acústico é um evento gratuito, com realização da JUPTER com recursos do Edital 013/2022 do Funcultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Espírito Santo e com patrocínio da Lei Rubem Braga de Cachoeiro através do edital 025/2022.

Serviço: Moqueca Pop Acústico

Evento gratuito

Datas: 14 e 15 de junho de 2024

Horários: Dia 14 a partir das 19h, dia 15 a partir das 15h

Local: Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, ES

Atrações Musicais:

Alinne Garruth

André Prando

Bruno Nagô

joaoeascoisasnaoessenciais

Clara Marins

Magical Afternoon

The Skeep

Ronnie Silveira

Estado de Sítio

Yasmin Souza

Atrações Extras:

· Mostra de Videoclipes Capixabas

Cerveja Artesanal

Gastronomia Variada

Artesanato