Emicida apresenta turnê AmarElo – A Gira Final em Vitória

O rapper Emicida apresenta, em Vitória, na próxima sexta-feira (05) o show da turnê AmarElo – A Gira Final, no Espaço Patrick Ribeiro – maior casa de shows do estado -, com show de abertura de Cesar MC, rapper capixaba em ascensão no cenário nacional.

Quando Emicida pensou em encerrar o ciclo do experimento social AmarElo, ele sabia que não poderia tratar essa decisão como um corte seco. Afinal, este foi um trabalho que ganhou dimensões profundas na sua carreira, no seu público e na sociedade. Era necessário fazer uma despedida com uma temporada final, assim como acontece no teatro. Daí, surgiu a ideia da turnê AmarElo – A Gira Final.

O rapper tem viajado com o show completo. Tudo para criar a imersão necessária que levou as pessoas a chamarem o show de culto, tamanha a conexão e o poder de troca gerado pelo espetáculo.

Agora, é a vez de passar por Vitória. Emicida se apresenta no dia 05 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro, com show de abertura de Cesar MC.

Músicas como “AmarElo” e “Pequenas Alegrias da Adulta” se mesclam no repertório com faixas mais recentes, a exemplo de “São Pixinguinha” e “Acabou, mas tem…”. E ainda há visitas a canções mais antigas, como “Ooorra” e “Triunfo”.

Mais informações:

EMICIDA

AmarElo – A Gira Final

Data: 05 de julho de 2024 (sexta-feira)

Horário: 21h (abertura dos portões) – 21h30 (show de abertura) – 22h30 (início do

show)

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória – Av. Roza Helena

Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras – Vitória/ES

Classificação: 18 anos

Valores: R$ 90,00 (pista meia-entrada) – R$ 150,00 (ingresso solidário) | R$ 180,00 (pista

inteira); R$ 175,00 (pista front stage meia-entrada) | R$ 250,00 (pista front stage

solidário) e R$ 350,00 (pista front stage inteira)

Ingressos no site: https://www.blueticket.com.br/evento/35159/emicida-amarelo-a-gira-final