Espetáculo celebra 25 anos da carreira de Ivny Matos no Teatro Sônia Cabral

Em tributo à poesia e entrelaçando várias linguagens artísticas, a atriz e poetisa Ivny Matos celebra 25 anos de carreira com o espetáculo “Não há palco que dure”. A apresentação será na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória, nestas sexta-feira (14) e sábado (15), sempre às 20 horas e com entrada franca.

O espetáculo é baseado no livro de poemas de Ivny Matos, que tem o mesmo título da peça. A obra foi lançada em 2022 e publicada pela Editora Pedregulho, trazendo uma ótica particular para o fazer poético e uma relação direta com o cotidiano. Canções frutos de parcerias entre a artista e os compositores Douglas Tubarão e Mário Travassos (em memória) fazem parte do espetáculo, que conta também com o arranjo para piano de Affonso Talyuli, talentoso jovem músico de Mimoso do Sul.

Poesia

Fazer da vida uma poesia parece ser a inspiração maior deste espetáculo, que revisita a trajetória pessoal de Ivny Matos, desde os tempos da infância, em São José do Calçado, passando pela temporada no Rio de Janeiro, onde se reencontrou com a poesia falada, nos diversos saraus da cidade, até o retorno ao Espírito Santo, em Itaipava, balneário do município de Itapemirim.

Inclusive, o espetáculo já foi apresentado no último dia 08 de junho, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Leopoldino Rocha, em Itaipava, Itapemirim, onde Ivny Matos, reside atualmente.

Maternidade

Um dos pontos culminantes está no enfoque à gravidez e à maternidade, experiência vivida por Ivny Matos há treze anos. Inclusive o filho da artista, Davi Gonçalves, faz uma participação especial, como percussionista, no que promete ser um dos momentos mais emocionantes da peça.



“Não há palco que dure” mobiliza vários recursos cênicos e artísticos para a expansão da poesia, como a música, a dança e o audiovisual, linguagens que fazem parte do universo criativo de Ivny Matos. “Trata-se de um espetáculo orgânico que, com toda certeza, vem sendo construído ao longo de toda a minha vida”, disse Ivny Matos.



Ainda de acordo com a artista, a peça é uma homenagem às mulheres artistas que, com ela, enfrentam uma série de obstáculos todos os dias, “ainda mais sendo mãe solo e dona de casa”. “Enfim, não é fácil. Merecemos essa homenagem”, complementou a atriz.



A equipe artística e técnica é composta, a maioria, por amigos profissionais e parceiros de longa data, como Marcelo Ferreira, fundador da Cia. Teatro Urgente, na qual a atriz iniciou a carreira, e que assina a encenação. Destaque ainda para o roteirista Fernando Gasparini, parceiro de Ivny Matos no Poesia no Ar, canal de poesias lançado há oito anos. A preparação vocal é de Alza Alves e a direção musical é de Douglas Tubarão, e inclui a participação especial em cena do sanfoneiro Guilherme Valli.



“Não há palco que dure!” foi premiado no edital de seleção de projetos de artes cênicas do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult), em 2022.



Serviço: Espetáculo “Não há palco que dure!”

Local: Teatro Sônia Cabral, Centro de Vitória

Datas: 14 e 15 de junho (sexta-feira e sábado)

Horário: 20 horas

Entrada franca.

Classificação 14 anos.