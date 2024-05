Estrutura icônica está sendo montada para o Festival de Alegre

Chegou a semana do maior festival de música do Espírito Santo. Nesta quinta (30) começa o Festival de Alegre 2024 e os preparativos estão a todo vapor. Um dos detalhes que chamou a atenção do público neste ano é a mega estrutura que está sendo montada no Parque de Exposições de Alegre.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do Festival de Alegre, a estrutura apresenta muitos pontos de iluminação, decoração, espaço gramado e o Plus: uma roda gigante no meio da plateia. Nos comentários do post que aparece a roda gigante, o público está eufórico com a novidade e conta os dias para o início do evento.

Além disso, o próprio palco principal é um show a parte. A estrutura impecável revelada no projeto mostra um palco cheio de telas, com 15 metros (5 andares) de altura por 40 metros de largura. O camarote tem 50 metros de frente (área coberta), além da área VIP que vai até o palco. São 180 toneladas em Estrutura, fora equipamentos como luz, som e outros.

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Então, já sabe: se você não quer ficar de fora da 29ª edição dessa grande festa, confira como comprar seus ingressos.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)