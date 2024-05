Polícia Militar reforçará a segurança durante o Festival de Alegre

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) estará com um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade dos participantes e moradores durante a realização do Festival de Música de Alegre 2024.

Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 100 policiais militares atuarão diariamente em todo o evento, com mais de 25 viaturas, divididos entre o policiamento ordinário e extraordinário, em pontos estratégicos do município.

Além disso, o batalhão contará ainda como apoio fundamental do comando do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), com policiamento extra das demais unidades. E nada melhor do que se preparar para aproveitá-lo com saúde e segurança, não é verdade?

Por isso, a PM dá algumas orientações de segurança para não atrapalhar a diversão e garantir boas recordações de eventos musicais.

Confira as dicas de segurança

Evite ir de carro. É mais seguro reunir um grupo de amigos e ir de transporte público;

Deixe a carteira em casa e leve apenas RG ou CNH. Carregue pouco dinheiro (trocado) e dê preferência aos cartões magnéticos;

Ao chegar no local, identifique os banheiros e postos de saúde;

Marque um ponto de referência com seus amigos e acompanhantes para o caso de alguém se perder;

Mantenha sempre seus objetos pessoais – carteira, celular, câmera, bolsa, relógio, entre outros – à vista e a frente de seu corpo. Isso evita furtos;

Fique atento a esbarrões e empurrões. Alguém pode estar tentando roubar um pertence seu;

Se você presenciar alguma briga ou confusão, afaste-se do local e avise aos seguranças. É importante prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor;

Faça refeições leves e hidrate-se bebendo água o dia todo. Se ingerir alguma bebida alcóolica, faça-o moderadamente;

No fim do evento, espere um pouco para ir embora a fim de evitar trânsito e confusão;

Em caso de perda de documentos, o primeiro passo é fazer o registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) em qualquer delegacia da Polícia Civil ou por meio da Delegacia Eletrônica.

E o mais importante: respeite as leis de trânsito, se for dirigir não beba!