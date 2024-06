Exposição inédita com animais selvagens em tamanho real chega ao ES

A criançada fascinada pelo mundo animal vai ter uma surpresa especial durante as férias de julho. Pela primeira vez no ES, chega ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a partir do dia 02 de julho, a exposição SmartZoo: Uma Jornada Animatrônica pelo Mundo Animal. Com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento, a exposição é gratuita e promete levar os visitantes numa aventura pela selva.

Sendo assim, a SmartZoo ficará na Praça de Eventos do shopping, no piso L1. A exposição abriga famílias de girafas, elefantes, leões, zebras, um casal de pandas, e até uma cobra gigantesca, entre outros animais. Cada um deles foi criado com atenção meticulosa aos detalhes, oferecendo não apenas uma visão realista em termos de aparência, mas também em som e movimento, proporcionando uma imersão completa no ambiente selvagem.

Cenografia

Toda a cenografia da exposição foi concebida por arquitetos especialistas, criando ambientes modernos e arrojados que recriam os habitats naturais. Essa imersão é enriquecida pelo realismo dos animais animatrônicos. Eles se movem e soam como se estivessem vivos, oferecendo uma experiência educativa e emocionante, como nunca vista antes no Brasil.

De acordo com Marcus Aguiar, gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, a SmartZoo é uma exposição itinerante que foi inaugurada em 2024. Entretanto, ela chega ao Espírito como uma novidade em todo o país. “Temos trabalhado para trazer ao Shopping Praia da Costa eventos muito qualificados, inéditos, em que os capixabas terão a oportunidade de conhecer antes mesmo deles chegarem a muitas outras grandes cidades do Brasil. A exposição SmartZoo é uma atração grandiosa, que vai impressionar crianças e adultos com o tamanho dos animais. Uma programação de férias gratuita e imperdível para toda a família”, destaca.

Quem quiser guardar uma recordação especial desse momento, poderá ainda comprar um souvenir na lojinha da exposição. Além disso, outra opção é subir no elefante para tirar uma foto especial, por R$ 30,00. E, por fim, o visitante pode deixar tudo mais emocionante com uma volta no carro de safari com realidade virtual, por R$ 25,00.

Exposição SmartZoo

Exposição inédita e gratuita com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento.

Data: de 02 de julho a 04 de agosto.

Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h.

Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1.

Visitação gratuita

Foto no elefante: R$ 30,00

Safari com realidade virtual: R$ 25,00