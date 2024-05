Exposição “O Poema das Cores” em cartaz até quinta (9) em Cachoeiro

Quem ainda não conferiu a exposição “O Poema das Cores”, tem até a próxima quinta-feira (9) para apreciar a mostra. Afinal, a exposição está em exibição na Casa da Memória, em Cachoeiro.

As obras, produzidas pela artista e designer de moda Naná Muriel, em parceria com outros artistas, estão disponíveis na Sala Levino Fanzeres, situada na rua 25 de Março, Centro. Desta forma, a mostra pode ser conferida das 9h às 16h.

A partir de poesias escritas por Muriel, com a participação de outros autores, o projeto “O Poema das Cores” desenvolveu um alfabeto colorido e um alfabeto sonoro. Inicialmente, estes permitem decodificar, explorar e sentir, de outra maneira, os versos e poemas. Cada cor representa uma letra e cada letra traz um som.

Na instalação, estão presentes poemas em letras, cores e sons. Apresentados por meio de diversas plataformas como quadros, pintura nas paredes, impressão em tecido, papel emoldurado, acrílico. Além de uma série de criações que fazem parte da pesquisa ao longo de uma década, como tecidos usados nas performances, objetos criados, músicas e até aplicativos desenvolvidos. Todos podem ser acessados por meio de celulares e fones disponibilizados no local.

A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult). Trata-se de uma realização do Espaço Cultural Casa Flor e pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo. A mostra conta, também, com patrocínio do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).