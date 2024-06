ExpoVinhos reunirá 1.400 rótulos de vinhos de 16 países em Vitória

A ExpoVinhos Vitória 2024 vai dando forma à sua programação. Além do concurso “Top 5”, que vai eleger os melhores rótulos da temporada, a Feira Internacional do Vinho de Vitória anuncia um curso e duas palestras para os amantes da bebida e quem lida diariamente com ela no mercado capixaba. O evento acontecerá nos dias 3 e 4 de julho, no Álvares Cabral, na capital.

No primeiro dia do evento, o idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre vinhos, Carlos Cabral, apresentará a palestra “The Andes Gran Gru”. Já no segundo dia do evento, o diretor comercial no Brasil da Vinícola Santa Ema, Luiz Ruiz, assume o palco do auditório falando sobre o tema “Uma viagem incrível pelo Maipo”, onde explicará sobre as características que o Vale do Maipo oferece aos produtores para poder gerar vinhos com características únicas.

O Vale do Maipo é a localidade mais emblemática para os vinhos do Chile. É de lá que saem muitos ícones do país. Para participar, basta comprar seu ingresso para a ExpoVinhos Vitória em https://lebillet.com.br/event/1735/expovinhos-vitoria-2024-03-julho-Vitoria-ES. Após a conclusão da compra um link será disponibilizado para inscrição nas palestras – as vagas são limitadas.

ExpoVinhos

A ExpoVinhos também prepara a formação gratuita “Noções Básicas do Serviço de Vinhos”, ministrada pelo professor Franklin Bittencourt, nos dois dias de feira. O curso é voltado para profissionais da área como garçons, maitres, gerentes, e atendentes de setores como restaurantes, hotelaria, wine stores e supermercados. Para garantir o certificado é preciso estar presente em ambos os dias.

Segundo Bittencourt, o curso visa proporcionar aos profissionais que trabalham no mundo dos vinhos um conhecimento técnico sobre o meio. “O vinho é uma bebida cultural. Só é possível vendê-lo se o profissional conhecer o produto. No curso ensinamos técnica de harmonização entre a comida e o vinho que pode ser sugerido, a etiqueta adequada para servir a bebida e estratégias de atendimento para conseguir entender o gosto do cliente e eventualmente apresentar o vinho mais adequado para ele. Essa é uma forma de melhorar um serviço que por muitas vezes é criticado no estado”, adianta o professor.

Para se inscrever, basta ser um profissional a serviço do vinho e realizar um cadastro através do formulário disponibilizado no perfil do instagram da ExpoVinhos Vitória (@vitoriaexpovinhos). As vagas para participar desta formação são limitadas.

Desde a sua primeira edição, a ExpoVinhos Vitória capacitou mais de 2 mil profissionais que lidam diariamente com o vinho.

O diretor da Rota Eventos e idealizador da ExpoVinhos Vitória, José Olavo Medici Macedo, explica que esse tipo de profissionalização é geralmente disponibilizada em um alto custo e por isso a iniciativa democratiza o acesso.

“Todos gostamos de ser atendidos em estabelecimento onde os profissionais conseguem indicar com mais propriedade a cartela de vinhos disponíveis. Infelizmente, com o alto custo desse tipo de curso, os empresários acabam não investindo na profissionalização dos seus colaboradores. Mas estamos aqui para mudar isso”, pontua.

Programação

A programação do evento também conta com o Prêmio TOP Five – que reúne jurados para avaliar e decidir quais são os melhores rótulos do ano nas categorias: tinto e branco do velho mundo, tinto e branco do novo mundo, espumante e vinho de sobremesa. O resultado sairá no final do primeiro dia do evento.

Na sua última edição, a ExpoVinhos Vitória movimentou cerca de 30 milhões de reais em negócios. Este ano o evento reunirá vinícolas de 16 países e mais de 1.400 rótulos para degustação – a feira acontece no formato wine tasting, em que os participantes recebem uma taça e o guia da feira na entrada e conseguem ir fazendo seu próprio circuito de degustação.

A venda de ingressos já está disponível nas redes sociais da feira.

O presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, destaca a relevância do evento para a economia do Estado. “A cada ano, a ExpoVinhos se consolida como a maior feira do segmento no Espírito Santo e uma das melhores do país. É uma alegria compartilhar esse evento! A Fecomércio-ES, como correalizadora, compreende a relevância desse encontro para a economia. Recebemos empresários de outros estados e até de outros países, movimentando toda a cadeia do comércio”, ressalta.

A ExpoVinhos Vitória é uma realização do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac e da Rota Eventos.

Serviço: ExpoVinhos Vitória

Dia: 3 e 4 de Julho

Local: Clube Álvares Cabral, Vitória

A programação das palestras

Dias 3 e 4 de julho

*Curso: Noções Básicas do Serviço de Vinhos

(Somente para profissionais a serviço do vinho)

Professor: Franklin Bittencourt

Horário: das 8h às 12h30 – Área verde do clube Álvares Cabral, Vitória.

Dia 3 de julho

Palestra: The Andes Gran Cru

Palestrante: Carlos Cabral (Idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos

Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre o tema)

Horário: das 18h30 às 19h30 – Auditório Ricardo Castilho

Dia 4 de julho

Palestra: Uma viagem incrível pelo Maipo

Palestrante: Luiz Ruiz (Diretor Comercial no Brasil da Vinícola Santa Ema)

Horário: das 18h30 às 19h30 – Auditório Ricardo Castilho

Para adquirir ingressos acesse o site https://lebillet.com.br/event/1735/expovinhos-vitoria-2024-03-julho-Vitoria-ES