Fã de Rodrigo Teaser aguarda ansiosa para rever o ídolo no Festival de Inverno de Guaçuí

A professora Ingrid Couzi, de 49 anos, lembra de escutar as músicas de Michael Jackson desde muito nova. Após a morte do rei do pop, Ingrid conheceu o cover de Michael, o cantor Rodrigo Teaser, que também virou seu ídolo. No sábado (06) do Festival de Inverno de Guaçuí, a fã já tem presença confirmada.

Ingrid mora em Guaçuí e já tinha ido a um show de Rodrigo Teaser em São Paulo. Agora, com a visita do artista à sua cidade, a professora está cada dia mais ansiosa. Ela conta que comprou os ingressos já no primeiro lote e que convidou amigos do Rio de Janeiro e de São Paulo para virem ao Festival.

Além de admirar o artista pela performance nos palcos, pela semelhança com Michael Jackson e pelo carisma, Ingrid diz que na vida pessoal descobriu que Rodrigo Teaser ama cachorros e ela também. A professora o acompanha diariamente: “Assisto todos os shows pela rede social”, conta.

Sobre a expectativa para o show no Festival de Inverno de Guaçuí, a fã diz estar “desesperada” para este momento e revela que sonha em tirar uma foto com o artista.

Rodrigo Teaser

Rodrigo Teaser, reconhecido como o maior intérprete do Rei do Pop na América Latina, promete uma experiência única de imersão nos maiores sucessos do ídolo, com direito a jogo de luzes, banda ao vivo, figurinos e efeitos especiais.

A apresentação, que marca 15 anos sem o astro, será ainda mais especial, com Rodrigo preparando uma homenagem emocionante ao Rei do Pop. Reconhecido internacionalmente pela semelhança vocal e performática com Michael Jackson, o artista brasileiro já se apresentou em diversos países e conquistou fãs ao redor do mundo.

E a turnê internacional não para por aí! Logo após o show no Festival de Inverno de Guaçuí, Rodrigo Teaser embarca para a China, onde se apresentará no dia 13 de Julho. Em seguida, nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, o artista desembarca nos Estados Unidos para uma série de shows no Hard Rock Café Atlantic City, em Nova Jersey.

Com novos figurinos e uma mega produção, Rodrigo Teaser promete levar a energia e o legado de Michael Jackson para os palcos internacionais, consolidando sua carreira como o maior tributo ao Rei do Pop do mundo.

Gastronomia no FIG

Neste ano, o Festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário e o domingo terá a feijoada como destaque. Tudo a ver com um sambinha, né?! Além disso, durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados