Fantasias da MUG, campeã do Carnaval capixaba, serão expostas com visitação gratuita

Este ano a Mocidade Unida da Glória (MUG) conquistou o 9º título no carnaval capixaba com enredo homenageando a história do pintor Homero Massena, intitulado de “Massena: Um Olhar em Aquarela”. E as fantasias usadas na avenida pela agremiação serão expostas na praça de eventos do Boulevard Shopping Vila Velha, entre os dias 6 e 30 de junho, com visitação gratuita.

Embora tenha nascido em Minas Gerais, Homero Massena possuía uma forte conexão com Vila Velha e o Espírito Santo. O enredo abordou momentos significativos da trajetória do renomado artista mineiro, oferecendo um vislumbre de sua infância como pintor impressionista, sua experiência de estudo em Paris e sua contribuição artística em Vila Velha. O pintor dedicou cerca de 23 anos de sua vida à cidade canela verde.

Para compor o enredo, a equipe da MUG realizou uma extensa pesquisa no acervo do Museu Homero Massena, situado ao lado da Casa da Memória, explorando os períodos em que o artista viveu na região. “A exposição marca o encerramento grandioso de um ciclo notável na MUG, que, em 2024, celebrou a história e obra de Homero Massena, culminando em um desfile magnífico e na conquista do título para Vila Velha. Este evento liga o carnaval com a arte de Massena, assim, concluímos este ciclo triunfante com brilho e excelência”, diz Patrick Rocha, diretor Administrativo e de Comunicação da MUG.

Serviço

Exposição “Massena: Um Olhar em Aquarela”

Quando: de 04 a 30/06

Local: Praça de Eventos – Boulevard Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

Classificação livre