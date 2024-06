Feira de Mulheres Empreendedoras tem presentes únicos para o Dia dos Namorados

A Feira de Mulheres Empreendedoras cresce a cada edição e oferece novas modalidades de artesanato. Nesta terça (11) e quarta-feira (12), as expositoras estarão de volta à Casa do Cidadão, das 9h às 17h. Entre os itens disponíveis há Kokedamas, perfumaria, roupas e acessórios femininos. Além de costura criativa, bordados, crochê e tricô, artigos para casa, artesanato em resina e madeira e gastronomia.

Desta vez, elas criaram kits e cestas para o Dia dos Namorados e, as compras acima de R$ 50,00 em qualquer uma das mesas darão direito a estourar um balão e ganhar um brinde.

Criada em 2022 pela Coordenação de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória (Semcid), a Feira de Mulheres Empreendedoras é um espaço para artesãs assistidas pelos serviços da Casa do Cidadão. Além disso, tem por objetivo fortalecer os pequenos negócios criados por participantes de cursos de empreendedorismo promovidos Semcid.

A formação inicial tinha 20 mulheres. Segundo a empreendedora e articuladora Maria Bernadete România, a Belinha, atualmente, são mais de 100 empreendedoras. “Hoje, elas se revezam entre as exposições em centros comerciais, na Prefeitura, na Beira-Mar, no Ciac, na Enseada do Suá, e na Casa do Cidadão, e ainda em eventos, como na Arena de Verão e no Vitória Com Você “, diz Belinha.

Feira de Mulheres Empreendedoras

Artesanato, gastronomia e inclusão

Dias 11 e 12 de junho, das 9h às 17h

Na Casa do Cidadão: Av Maruípe, 2544, em Itararé