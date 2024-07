Fenômeno da internet, Deive Leonardo apresenta nova turnê no ES

Após o sucesso estrondoso da turnê “A Resposta”, que atraiu mais de 250 mil espectadores por todo o Brasil, percorreu diversas partes do mundo e ganhou uma série na Netflix, Deive Leonardo está pronto para levar a sua mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe.

Intitulada “Antes e Depois”, sua nova turnê 2024 visa provocar uma transformação espiritual profunda na vida daqueles que a testemunham. E Vitória não ficou de fora da rota e vai receber o evangelista dia 26 de julho com apresentação única na Arena Dom Bosco. As inscrições já estão abertas pelo site www.ingressodigital.com.

Com sua habilidade cativante de transmitir mensagens poderosas e relevantes, Deive anuncia uma experiência única e impactante para todos os participantes.

“Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês. Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com ‘Antes e Depois’, vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal”, explica ele.

Turnê

A nova turnê está programada para passar por diferentes países, permitindo que pessoas de diversas culturas e origens tenham acesso à mensagem poderosa de Deive Leonardo, que hoje já traz consigo mais de 16 milhões de seguidores no seu instagram e quase 10 milhões no youtube. Vídeos e mensagens poderosas que emocionam e estão fazendo a diferença na vida de tanta gente.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz. Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Joinville, Santa Catariana. Deive é casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena.

Serviço: Deive Leonardo: Turnê ‘Antes e Depois’

Dia 26 de julho (Sexta)

Horário: 20h

Local: Arena Dom Bosco – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301 – Forte São João, Vitória

Classificação Livre

Abertura dos portões: 19h

Ingressos de R$ 75 a R$ 320 no site https://ingressodigital.com/evento/11596/Deive_Leonardo__Antes_e_Depois

Produtora: Fábrica dos Sonhos