Festa de Cachoeiro terá atrações nacionais e regionais; confira

Está chegando a tradicional Festa de Cachoeiro e as atrações nacional e regionais já estão confirmadas. Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Cachoeiro Victor Coelho (PSB) divulgou os nomes confirmados para o evento, que será realizado no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.

A novidade deste ano é que serão dez dias – de 21 a 30 junho – de muita diversão com shows de artistas nacionalmente conhecidos e também de talentos regionais.

As atrações são voltadas para toda a família, incluindo apresentações musicais, rodeio, parque de diversões e para as crianças shows infantis e fazendinha. A programação musical será variada e promete agradar todos os públicos. De acordo com o chefe do Executivo, haverá shows de pagode, sertanejo e música gospel.

Entre os artistas confirmados estão Dilsinho, Munhoz & Mariano e Anderson Freire. Já a tradicional missa de São Pedro contará com a participação especial da banda Anjos de Resgate.

Além dos shows, a Festa de Cachoeiro também terá quatro dias de rodeio, uma apresentação de encontro de baterias um parque de diversões e para as crianças uma fazendinha e no domingo show da Tina.

A programação completa será divulgada nos próximos dias.