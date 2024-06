Festa Nacional de Anchieta tem atrações culturais neste fim de semana

A Festa Nacional de São José de Anchieta segue até domingo, dia 09 de junho, com diversas atrações. Já nesta sexta e sábado (07 e 08) a Praia Central irá receber apresentações circenses, danças e teatro, além de diversos shows musicais.

O grupo Le Peppe apresenta atrações circenses nos dois dias, assim como o coletivo NoPok, que realiza duas apresentações com teatro e espetáculo de rua. Os grupos de dança local, Os Brandarinos e Capoeira Libertação, abrem as atividades culturais de cada noite.

Os shows musicais ficam por conta do cantor Léo Lima e a dupla Bruno e Gaspar, na sexta, e banda Ganglex e Reinaldinho, no sábado.

Já no domingo, dia de São José de Anchieta, haverá missa solene no adro do Santuário, às 16h, seguido do show do cantor católico Dunga.

Programação da Festa Nacional de São José de Anchieta:

07 de junho | Santuário

19h – Novena 8 -Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

Praia Central

19h Grupo de Dança Portuguesa “Os Brandarinos”

20h Le Peppe – Atrações Circenses

21h Coletivo NoPok com o espetáculo de rua “No Pocket – Um Espetáculo para Todos os Bolsos”

22h- Show com Léo Lima

00h- Show com Bruno e Gaspar



08 de junho – Santuário

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

Praia Central

19H Grupo de Capoeira Libertação

20h Le Peppe – Atrações Circenses

21h Coletivo NoPok com teatro de rua “Carrilhão: Vende-se coisas” velhas de palhaço

22h- Show com Ganglex

00h- show com Reinaldinho

09 de junho – Dia de São José de Anchieta

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta – Santuário

16h – Missa Solene – Santuário

17h30 – Show: Dunga – Santuário