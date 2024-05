Festival Capixaba de Frutos do Mar no Calendário Nacional de Eventos

O tradicional Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece anualmente em outubro, no balneário de Iriri, em Anchieta, entrou no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo (Mtur). Em 2024, já na nova praça que vem sendo construída no local, o festival irá comemorar sua 26ª edição.

O Calendário Nacional de Eventos divulga os principais eventos turísticos do país e fornece informações sobre os roteiros onde acontecem.

O secretário municipal de Turismo, Caio Mozer, recebeu a notícia com muito entusiasmo. “É uma reconhecimento e uma grande conquista. O festival evolui a cada ano e já neste ano será realizado com mais infraestrutura, pois a Prefeitura vem construindo uma ampla e bela praça no local do evento”, destacou.

O Festival Capixaba de Frutos do Mar de Iriri atrai muitos visitantes e turistas para o município, movimentando a economia local. Além de curtir os pratos e a programação do evento, os visitantes aproveitam as praias e outros atrativos do município.

Em 2021 Anchieta foi agraciada com o título de Capital Estadual da Moqueca Capixaba e do Frutos do Mar. Os títulos são em razão do festival de Iriri e do festival da moqueca capixaba, em Castelhanos.