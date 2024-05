Festival de Alegre 2024: saiba onde comprar os ingressos

A contagem regressiva para o Festival de Alegre 2024 está cada vez mais curta. Faltam 20 dias para o evento e se você ainda não comprou seus ingressos, é bom garantir! O Festival começa no dia 30 deste mês e vai até o dia 01 de Junho, sendo realizado no Parque de Exposições de Alegre. Nos três dias de festa, mais de dez grandes artistas da música brasileira vão subir ao palco.

Entre as atrações confirmadas, a cantora Simone Mendes se apresenta na sexta-feira (31). Além dela, no mesmo dia sobem ao palco Henrique e Juliano, Bel Marques e outros artistas. Assim também será na quinta (30) e no sábado (01), já que o Festival de Alegre segue há anos a tradição de trazer grandes cantores para o evento. São cinco shows por dia.

Em 2023 o Festival de Alegre retornou após oito anos de pausa. Com o retorno, a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas e a expectativa é que neste ano o evento atraia ainda mais turistas de outros estados. Então, já sabe: se você não quer ficar de fora da 29ª edição dessa grande festa, confira como comprar seus ingressos.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

QUINTA-FEIRA – 30 DE MAIO:

Jorge e Mateus

Dennis DJ

Ferrugem

Samuel Rosa (Skank)

Breno e Bernardo (atração capixaba)

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)