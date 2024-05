Festival de Inverno de Guaçuí traz alta expectativa para o comércio

No mês de julho, Guaçuí recebe mais uma edição do Festival de Inverno mais charmoso do Caparaó Capixaba. O Festival de inverno de Guaçuí deste ano tem data marcada para os dias 05, 06 e 07 de Julho e o comércio local já está se preparando.

Suély Santana é proprietária da loja La Belle, no Centro de Guaçuí, e diz que trabalha com roupas há dez anos. A comerciante afirma que presenciou as outras edições do Festival de Inverno e que todas movimentaram o comércio. Suély disse que também tem uma casa que aluga durante o Festival e que a procura é sempre grande.

Já Lusia Faria é proprietária da loja Lu Fashion e contou que na última edição do Festival de Inverno, em 2022, a loja ficou com o mesmo movimento das épocas de Natal e ano novo. Ela disse que se surpreendeu com o grande número de clientes e afirma que a expectativa para este ano é ainda melhor. “O pessoal já está começando a olhar as coisas e a gente já está se preparando para o próximo Festival”, afirma a comerciante.

Com os turistas que vêm de fora para o Festival de Inverno de Guaçuí, outro setor que fica bastante aquecido é o de hospedagem. Júlia Gomes, proprietária do Grande Hotel Minas Gerais, no Centro de Guaçuí, disse que em todas as edições do Festival de Inverno o hotel ficou quase cheio. Ela contou também que o movimento foi melhorando a cada edição.

O evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o local do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente a este Centro de Eventos, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira: praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson;

praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson; Sábado: praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser;

praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser; Domingo: praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho.

