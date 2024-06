Festival de Inverno de Guaçuí: Domingo é dia de samba e feijoada. Veja a programação

Já não é mais novidade que o Festival de Inverno deste ano será recheado de gastronomia. Entretanto, cada dia do evento terá como foco um tipo de comida. No domingo, acompanhado de diversas atrações de samba e pagode, a culinária principal será a feijoada.

Leia também: Costela de chão e muito mais: Festival de Inverno terá especialista em churrasco

Marcado para os dias 05, 06 e 07 de Julho, o Festival de Inverno de Guaçuí vai trazer uma praça gastronômica. Na sexta (05), a noite fica por conta do churrasco. No sábado (06), será a vez dos frutos do mar e no domingo (07), a feijoada ganha destaque.

Quem vai estar responsável pela preparação deste prato popular entre os brasileiros, a feijoada, será o restaurante JJ cachaçaria. Daiana Pires Borges, proprietária do restaurante, diz que a expectativa é grande e que vai ser uma experiência incrível participar do Festival pela primeira vez.

Além da feijoada, a JJ caçaria estará servindo caldos e porções nos demais dias do Festival de Inverno de Guaçuí.

Atrações musicais

Uma das confirmadas para o palco de Domingo, a banda Samba MLK, é natural de Guaçuí. Todavia, o grupo vem conquistando cada vez mais público levando o melhor do samba e pagode da atualidade. Além disso, eles se apresentaram para milhares de pessoas no último Festival de Alegre.

Outra banda anunciada recentemente foi o grupo ArtSamba, que há anos faz shows pelo Espírito Santo e agita diversos eventos com o som de samba e pagode de qualidade. Porém, mesmo sendo um grupo regional, a banda é bem conhecida. Na última semana, eles compartilharam nas redes sociais um show feito na casa do Ex-BBB capixaba Arthur Picoli.

A atração principal do Domingo de samba e pagode fica por conta do grupo Fundo de Quintal, que dispensa muitas apresentações. Aliás, com mais de 40 anos de sucesso na Música Popular Brasileira, o grupo eternizou na memória do público canções como “o show tem que continuar”.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Ricardo D’Angelo/Divulgação