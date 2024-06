Festival de Música e Café e Feira do Empreendedor movimentam Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para receber a 3ª edição do Festival de Música e Café e Feira do Empreendedor, que acontece a partir desta sexta-feira (28) e segue até domingo (30), no Parque de Exposições da cidade. Na programação, shows musicais e de mágica, desfile e karaokê.

O evento, além de levar diversão ao público, também movimenta a economia local. Mais de 20 micro e pequenos empreendedores de diversos segmentos, selecionados via Edital, vão expor seus produtos e serviços na Feira. Já estão confirmadas as presenças da DCCellente Café, Pérola Capixaba Bebidas e Verônica Luminárias.

A expectativa com os resultados do evento é alta. Para se ter uma ideia, a última edição recebeu mais de cinco mil visitantes e movimentou mais de R$100 mil em negócios. Para Fernanda Merchid, Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, a Feira Música e Café já é sucesso. “Com base na grande repercussão positiva deste maravilhoso espaço alternativo dentro do Parque de Exposição na Festa do ano passado, nossa expectativa é a melhor possível neste ano”, declara.

Atrações culturais

Voltada para toda a família, a programação do Festival de Música e Café e Feira do Empreendedor, com entrada gratuita, está bem diversificada. Terá shows musicais dos cantores Samir Carim e Valéria Resende, além do Trio Art e do grupo Samba para Todos. Paulo Beleza vai apresentar um show de mágica e a agência Portal Feito Criança fará um desfile com modelos mirins do seu cast.

Serviço: Festival de Música e Café e Feira do Empreendedor

Data: de 28 a 30/06

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Classificação livre

Entrada gratuita

Programação:

28 de junho (sexta-feira)

18h – Abertura da Feira

19h – Abertura Oficial

19h30 – Apresentação Musical – Samir Carim

21h30-Trio Art

23h – Encerramento da feira

1h30 – Encerramento

29 de junho (sábado)

18h – Abertura da Feira

19h – Apresentação do Grupo Samba pra Todos

22h – Apresentação Musical – Samir Carim

23h – Encerramento da feira

1h30 – Encerramento

30 de junho (domingo)

14h – Abertura da Feira

15h – Desfile Infantil – Agência Portal Feito Criança

15h – Karaokê

16h – Show de Mágica – Paulo Beleza

17h – Apresentação Musical – Valéria Resende

19h – Encerramento do evento